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Никогда не делайте этого, если думаете что у вас сердечный приступ

Воскресенье 22 декабря 2024 16:01
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Никогда не делайте этого, если думаете что у вас сердечный приступ Что нельзя делать при сердечном приступе (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сердечный приступ возникает неожиданно и стоит вовремя распознать настораживающие симптомы. При таком состоянии необходимо избегать ошибки, которая может лишь усугубить ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Чего нельзя делать

В интернете существует теория, если начать кашлять короткими резкими приступами, это может спасти жизнь при сердечном приступе.

Однако, доктор Каран Раджан заявил, что этот метод опасен. Если вы думаете, что у вас сердечный приступ, то так можете лишь усугубить ситуацию. Есть некоторые случаи, когда эта техника может быть полезной, но сердечный приступ не является одним из них.

В частности, кашель может стимулировать блуждающий нерв, снижать кровяное давление и замедлять частоту сердечных сокращений. Это может быть полезным для лечения определенных аномалий сердечного ритма, например суправентрикулярной тахикардии, но не сердечного приступа.

Сердечный приступ возникает из-за снижения кровоснабжения сердечной мышцы. Из-за закупорки коронарной артерии, это может привести к недостатку кислорода и повреждению сердечной мышцы. Делая эти движения, кашель в конечном итоге снижает артериальное давление и частоту сердечных сокращений.

"Так еще больше уменьшится приток крови к сердечным мышцам. И вы усугубляете кислородную недостаточность и ускоряете повреждение сердечной мышцы", - добавил медик.

Этот способ может временно облегчить такие симптомы, как дискомфорт в груди или сердцебиение, замедлив частоту сердечных сокращений. Однако, маскировка симптомов может фактически задержать раннее распознавание сердечного приступа.

Какие симптомы нельзя игнорировать

Симптомы сердечного приступа включают:

  • боль в груди - ощущение давления, тяжести, сжатия или сдавливания в груди
  • боль, распространяющаяся от груди к рукам, челюсти, шее, спине и животу
  • головокружение
  • потливость
  • одышка
  • тошнота
  • непреодолимое чувство тревоги
  • кашель

При наличии любых симптомов следует немедленно обратиться к врачу для установления диагноза.

Под сердечным приступом следует понимать инфаркт миокарда, крайнюю степень ишемической болезни сердца, который характеризуется развитием ишемического некроза участка миокарда, возникшего вследствие абсолютной или относительной недостаточности кровоснабжения в этом участке.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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