Никогда не делайте этого, если думаете что у вас сердечный приступ
Сердечный приступ возникает неожиданно и стоит вовремя распознать настораживающие симптомы. При таком состоянии необходимо избегать ошибки, которая может лишь усугубить ситуацию.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Чего нельзя делать
В интернете существует теория, если начать кашлять короткими резкими приступами, это может спасти жизнь при сердечном приступе.
Однако, доктор Каран Раджан заявил, что этот метод опасен. Если вы думаете, что у вас сердечный приступ, то так можете лишь усугубить ситуацию. Есть некоторые случаи, когда эта техника может быть полезной, но сердечный приступ не является одним из них.
В частности, кашель может стимулировать блуждающий нерв, снижать кровяное давление и замедлять частоту сердечных сокращений. Это может быть полезным для лечения определенных аномалий сердечного ритма, например суправентрикулярной тахикардии, но не сердечного приступа.
Сердечный приступ возникает из-за снижения кровоснабжения сердечной мышцы. Из-за закупорки коронарной артерии, это может привести к недостатку кислорода и повреждению сердечной мышцы. Делая эти движения, кашель в конечном итоге снижает артериальное давление и частоту сердечных сокращений.
"Так еще больше уменьшится приток крови к сердечным мышцам. И вы усугубляете кислородную недостаточность и ускоряете повреждение сердечной мышцы", - добавил медик.
Этот способ может временно облегчить такие симптомы, как дискомфорт в груди или сердцебиение, замедлив частоту сердечных сокращений. Однако, маскировка симптомов может фактически задержать раннее распознавание сердечного приступа.
Какие симптомы нельзя игнорировать
Симптомы сердечного приступа включают:
- боль в груди - ощущение давления, тяжести, сжатия или сдавливания в груди
- боль, распространяющаяся от груди к рукам, челюсти, шее, спине и животу
- головокружение
- потливость
- одышка
- тошнота
- непреодолимое чувство тревоги
- кашель
При наличии любых симптомов следует немедленно обратиться к врачу для установления диагноза.
Под сердечным приступом следует понимать инфаркт миокарда, крайнюю степень ишемической болезни сердца, который характеризуется развитием ишемического некроза участка миокарда, возникшего вследствие абсолютной или относительной недостаточности кровоснабжения в этом участке.
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