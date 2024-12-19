Кардиолог назвал метод лечения болезней сердца, который опасен для жизни

Часто люди считают, что эффективным лекарством от болезней сердца являются народные методы с применением различных трав. Как оказалось, это является распространенным мифом, который может нанести серьезный вред здоровью.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу кардиолога Олега Миронюка.

Что стоит знать

Большинство людей считает, что настойки на травах являются более действенными и полезными в лечении сердечно-сосудистых болезней. Тогда как фармацевтические лекарства наоборот вредными. Однако, это не так.

Важно знать, что от сердечно-сосудистых заболеваний умирает больше всего людей в мире. Атеросклероз и другие заболевания имеют сложное и часто агрессивное течение, лечение которого комплексное и многокомпонентное.

Врач рассказал, что лекарства, которые используются в лечении прошли многочисленные исследования, где показали свою эффективность и безопасность, а главное могут продлевать жизнь.

"Чем больше побочных эффектов, тем лучше исследован препарат, который влияет на определенный процесс и имеет эффект от этого. Качественный нож легко нарежет мясо разной толщины так и отрежет палец при несоблюдении техники безопасности", - говорится в сообщении.

Многие народные средства не проходили клинические испытания, подтверждающие их эффективность и безопасность. Некоторые могут взаимодействовать с лекарственными средствами снижая их эффективность или вызывать побочные эффекты.

Главная ошибка - задержка в лечении. Распространение мифов о народных методах может привести к задержке в получении необходимой медицинской помощи, что может ухудшить состояние пациента и потерять время.

Симптомы проблем с сердцем

Быстрая утомляемость при минимальных физических нагрузках и сниженная работоспособность, может быть одним из признаков проблем с сердцем. Это может быть вызвано сидячей работой, малоподвижным образом жизни и недостаточной физической активностью.

Пульсирующая головная боль в области висков и затылка, которая может наблюдаться по утрам.

Боль в локте и запястье, сопровождаемая покалыванием и жжением. При физических нагрузках или повышенном артериальном давлении боль усиливается и может распространяться на плечо и шею. Если боль сопровождается усиленным потоотделением, ощущением беспричинной тревоги, приступами паники и ощущением дискомфорта преимущественно слева, это может быть предынфарктное состояние.

Частые головокружения и приступы помутнения сознания (обмороки). Особенно если это сопровождается нарушениями ритма и частоты сердцебиения.