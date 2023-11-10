7 вещей в дом, которые не нужно покупать подержанными

Покупка мебели и декора в дом может стоить недешево. Однако некоторые предметы следует покупать совершенно новыми из соображений безопасности и качества. В частности, подержанные вещи могут доставить некоторые неприятности.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real Simple .

Матрасы

Матрасы стоят достаточно дорого. Люди спят на них не менее восьми часов. Однако, подержанные матрасы стоят дешевле, и многие могут "повестись" на это.

Важно знать, что существует большой риск появления клопов, избавиться от которых очень тяжело и дорого. Нужно будет продезинфицировать весь дом.

Использованный матрас тоже не прослужит так долго, как новый. Старые матрасы могут быть изношенными и ухудшать качество сна. Поэтому не стоит рисковать вашим домом и здоровьем.

Постельное белье

Эксперты не рекомендуют покупать подержанное постельное белье по той же причине, по которой не стоит покупать подержанный матрас.

Любые ткани при глажке снижают гидроскопическую функцию, а значит, хуже поглощают влагу. Сон будет нарушен, ведь ткань уже не сможет обеспечить нормальный температурный режим тела.

Детская мебель

Когда вы увидите детскую кровать на распродаже, то захотите сэкономить, но это может угрожать здоровью ребенка. В частности, кровать может быть настолько старой, что не отвечает современным стандартам безопасности.

Сковородки и кастрюли с антипригарным покрытием

Посуда с антипригарным покрытием полезна для приготовления любых блюд. Такая посуда должна быть на каждой кухне, но на ней нельзя экономить.

Много старой посуды с антипригарным покрытием производится из опасных и токсичных материалов.

Можно легко найти недорогую посуду с антипригарным покрытием, на поверхности которой не будет царапин.

Мелкая бытовая техника

Мелкие приборы, такие как блендеры, тостеры и кухонные комбайны всегда следует покупать совершенно новыми. Это объясняется тем, что старые или подержанные приборы могут вызвать пожар.

Пылесосы

Подержанный пылесос не стоит покупать, ведь вы никогда не знаете, сколько лет прибору и были ли его запчасти заменены.

К тому же для такого прибора понадобится новый фильтр, являющийся дополнительными затратами.

Лампы

Может возникнуть соблазн купить антикварную лампу на распродаже, но важно устоять. Винтажные лампы могут иметь неисправную или старую проводку, что может привести к возгоранию.