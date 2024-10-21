"Это не волшебное средство". Дерматолог раскрыла всю правду о креме от морщин

Косметические средства активно рекламируются и обещают избавить ваше лицо от морщин. Но действительно ли это правда? Может ли крем придать вам молодость?

На этот вопрос ответила в эксклюзивном комментарии РБК-Украина (проект Styler) дерматолог Ольга Тарнавская.

Какие ингредиенты должны быть в креме от морщин?

Крем от морщин это бьюти-продукт, борющийся с причинами их появления. В его формуле должны быть витамины, например, ретинол, витамин С, а также AHA-кислоты - молочная, салициловая, гликолевая.

Тарнавская рассказала, какие ингредиенты способны профилактировать появление морщин. В частности, это гиалуроновая кислота.

Гиалуроновая кислота (ГК) также полезна и для профилактики, и для коррекции морщин. Важный нюанс: ГК бывает разных видов, у каждого вида своя молекулярная цепь. Высокомолекулярная гиалуроновая кислота имеет большие молекулы и остается на поверхности эпидермиса, создавая невероятную шелковистость и гладкость кожи.

Нетрудно догадаться, что в среднемолекулярной ГК молекулы средних размеров они способны проникнуть в эпидермис, создать некий буфер и в буквальном смысле наполнить морщинки изнутри.

Низкомолекулярная ГК, или инкапсулированная ГК, имеет наномолекулы, которые в целости и безопасности доходят до дермы и восполняют дефициты.

Действительно ли крем поможет от морщин (фото: freepik.com)

Может ли крем избавить вас от морщин?

Ольга отметила, что крем от морщин "это не волшебное средство, а набор конкретных ингредиентов, решающих конкретные задачи".

"У вас есть возможность самостоятельно определить, поможет ли вам крем предотвратить морщины или нет. Практика показывает, что стопроцентного омоложения не стоит ожидать", - рассказывает Ольга.

Поэтому надо помнить, что от косметики, даже очень дорогой, не стоит ждать слишком много, а также любой крем не является лекарственным препаратом, потому что его активные компоненты проникают глубоко в кожу. К сожалению, это не так.

По словам дерматолога, более показательно использование биоревитализации и аппаратных методик.