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"Это не волшебное средство". Дерматолог раскрыла всю правду о креме от морщин

Понедельник 21 октября 2024 11:37
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"Это не волшебное средство". Дерматолог раскрыла всю правду о креме от морщин Фото: Может ли крем избавить вас от морщин? (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Ольга Тарнавская

Косметические средства активно рекламируются и обещают избавить ваше лицо от морщин. Но действительно ли это правда? Может ли крем придать вам молодость?

На этот вопрос ответила в эксклюзивном комментарии РБК-Украина (проект Styler) дерматолог Ольга Тарнавская.

Какие ингредиенты должны быть в креме от морщин?

Крем от морщин это бьюти-продукт, борющийся с причинами их появления. В его формуле должны быть витамины, например, ретинол, витамин С, а также AHA-кислоты - молочная, салициловая, гликолевая.

Тарнавская рассказала, какие ингредиенты способны профилактировать появление морщин. В частности, это гиалуроновая кислота.

Гиалуроновая кислота (ГК) также полезна и для профилактики, и для коррекции морщин. Важный нюанс: ГК бывает разных видов, у каждого вида своя молекулярная цепь. Высокомолекулярная гиалуроновая кислота имеет большие молекулы и остается на поверхности эпидермиса, создавая невероятную шелковистость и гладкость кожи.

Нетрудно догадаться, что в среднемолекулярной ГК молекулы средних размеров они способны проникнуть в эпидермис, создать некий буфер и в буквальном смысле наполнить морщинки изнутри.

Низкомолекулярная ГК, или инкапсулированная ГК, имеет наномолекулы, которые в целости и безопасности доходят до дермы и восполняют дефициты.

&quot;Это не волшебное средство&quot;. Дерматолог раскрыла всю правду о креме от морщин

Действительно ли крем поможет от морщин (фото: freepik.com)

Может ли крем избавить вас от морщин?

Ольга отметила, что крем от морщин "это не волшебное средство, а набор конкретных ингредиентов, решающих конкретные задачи".

"У вас есть возможность самостоятельно определить, поможет ли вам крем предотвратить морщины или нет. Практика показывает, что стопроцентного омоложения не стоит ожидать", - рассказывает Ольга.

Поэтому надо помнить, что от косметики, даже очень дорогой, не стоит ждать слишком много, а также любой крем не является лекарственным препаратом, потому что его активные компоненты проникают глубоко в кожу. К сожалению, это не так.

По словам дерматолога, более показательно использование биоревитализации и аппаратных методик.

Напомним, что ранее дерматолог рассказала, чем отличаются дорогие кремы для лица от дешевых.

Также читайте о том, какие ошибки в макияже приводят к сыпям на коже.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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