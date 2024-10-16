Чем отличаются дорогие кремы для лица от дешевых: дерматолог раскрыла правду

Стоит ли переплачивать за бренд? Этот вопрос задает себе любая женщина, выбирая крем для лица. Мы привыкли считать, что чем более дорогой продукт, тем он эффективнее. Но так ли это действительно?

В чем разница между люксовыми косметическими и дешевыми средствами, рассказала в эксклюзивном комментарии РБК-Украина (проект Styler) дерматолог Ольга Тарнавская.

Отличие дорогих от бюджетных кремов

Эксперт рассказала, что первое отличие дорогих от бюджетных кремов - это сырье.

"Компоненты могут находиться в идентичных позициях "в конце" или "в начале" списка. Далее следует стоимость самого сырья, затраты на упаковку, работу технологов, рекламу, логистику, наценку за бренд, объем партии", - рассказала Ольга.

Она отметила, что не менее важную роль играет и система энхансеров - это то, что заставляет косметику работать.

"Чем она сложнее, тем выше цена продукта. Спирт, эфирные масла, увлажняющие компоненты - все это касается энхансеров, и это достаточно бюджетные и распространенные системы", - добавила эксперт.

Советы дерматолога по выбору крема (фото: Freepik)

По словам Тарнавской, липосомальное инкапсулирование - это уже совсем другое дело. Оно предполагает размещение молекулы актива в жирорастворимой сфере, что позволяет донести актив через роговой слой эпидермиса.

Активные компоненты также дают плюс ценнику, отмечает дерматолог.

"Например, аскорбиновая кислота - это дорогостоящий и "проблемный" компонент. Чтобы продукт не окислился из-за него в первый месяц использования, его нужно правильно растворить и стабилизировать", - говорит Ольга.

Бюджетные продукты пытаются справиться с активами, помещая их на жирорастворимые основы, более дорогие бренды помещают молекулу в липосому, что позволяет доставить актив в эпидермис.

Люксовые бренды часто доказывают высокую цену своей продукции наличием уникальных ингредиентов в составе крема.

"Например, Guerlain Abeille Royale создается из меда, который производится черной пчелой, живущей на французском острове Уэссан. А бренд La Mer для создания некоторых кремов использует редкие водоросли, которые собираются вручную дважды в год в определенный день и часы, когда их активность достигает пика. Помимо этого иногда в состав кремов входят черная икра, черный трюфель, производные ДНК и РНК, пептиды, драгоценные камни", - резюмировала дерматолог.

Дорогие бренды добавляют уникальные ингредиенты в кремы (фото: brocard.ua)