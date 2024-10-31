"Никогда ее не сделаю": трихолог рассказала всю правду о стрижке волос горячими ножницами
Стрижки с помощью горячих лезвий ножниц известна уже давно, но такая процедура наносит больше вреда, чем пользы. Трихолог рассказала всю правду о процедуре и почему ее нужно избегать.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что лучше сделать вместо стрижки горячими ножницами.
Что известно о процедуре
По словам трихолога Анны Безик, эта процедура предполагает использование специальных ножниц, которые нагреваются до определенной температуры. Их используют для стрижки кончиков волос, словно "запаивая" их, чтобы предотвратить дальнейшее иссечение.
"К сожалению, стрижка горячими ножницами - это, скорее, миф", - отметила эксперт.
Стержень волос состоит из кератиноцитов, которые "расположены, как черепица". Нагрев не влияет на их структуру, а просто "запаивает" расщепленные кончики.
"Процедура для волос, которую я бы никогда не сделала", - добавила трихолог.
Важно знать, если волосы секутся, то их можно только состричь.
"Запайка" кончиков не решает причину сечения, а лишь временно улучшает внешний вид.
Мастера в салонах уверяют клиентов, что если использовать только стрижку горячими ножницами, тогда волосы будут объемнее, сильнее и не будут сильно выпадать.
Необходимо остерегаться неквалифицированного мастера, который может навредить волосам горячими ножницами.
Почему волосы секутся
Причины могут быть разными:
- частые окрашивания и химические процедуры - окрашивание и обесцвечивание волос повреждают его структуру, делая их более склонными к сечению
- нехватка микро и макроэлементов - недостаток витаминов, минералов и других питательных веществ может повлиять на состояние волос, делая их слабыми и ломкими
- неправильный уход - слишком частое мытье, использование неподходящих шампуней и кондиционеров, агрессивное расчесывание могут повредить волосы
Что следует сделать
Вместо стрижки горячими ножницами, трихолог советует обратить внимание на:
- сбалансированную диету, богатую витаминами, минералами и белками, которая укрепит волосы изнутри
- использование качественных средств по уходу - выбирайте шампуни и кондиционеры, соответствующие типу ваших волос
- уменьшение химического воздействия - красьте волосы реже, или интересуйтесь какой краской использует мастер, чтобы избежать агрессивного воздействия химических элементов на волосы
- регулярные стрижки - срезание секущихся кончиков - это единственный эффективный способ избавиться от сечения
Ранее мы сообщали о 4 простых способах, которые помогут бороться с сухими и "не живыми" волосами осенью.
Читайте также, как выбрать "утюг" для волос и на что важно обратить внимание.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница трихолога и дерматолога Анны Безик и сайт Allure.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.