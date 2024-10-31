"Никогда ее не сделаю": трихолог рассказала всю правду о стрижке волос горячими ножницами

Стрижки с помощью горячих лезвий ножниц известна уже давно, но такая процедура наносит больше вреда, чем пользы. Трихолог рассказала всю правду о процедуре и почему ее нужно избегать.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что лучше сделать вместо стрижки горячими ножницами.

Что известно о процедуре

По словам трихолога Анны Безик, эта процедура предполагает использование специальных ножниц, которые нагреваются до определенной температуры. Их используют для стрижки кончиков волос, словно "запаивая" их, чтобы предотвратить дальнейшее иссечение.

"К сожалению, стрижка горячими ножницами - это, скорее, миф", - отметила эксперт.

Стержень волос состоит из кератиноцитов, которые "расположены, как черепица". Нагрев не влияет на их структуру, а просто "запаивает" расщепленные кончики.

"Процедура для волос, которую я бы никогда не сделала", - добавила трихолог.

Важно знать, если волосы секутся, то их можно только состричь.

"Запайка" кончиков не решает причину сечения, а лишь временно улучшает внешний вид.

Мастера в салонах уверяют клиентов, что если использовать только стрижку горячими ножницами, тогда волосы будут объемнее, сильнее и не будут сильно выпадать.

Необходимо остерегаться неквалифицированного мастера, который может навредить волосам горячими ножницами.

Почему волосы секутся

Причины могут быть разными:

частые окрашивания и химические процедуры - окрашивание и обесцвечивание волос повреждают его структуру, делая их более склонными к сечению

нехватка микро и макроэлементов - недостаток витаминов, минералов и других питательных веществ может повлиять на состояние волос, делая их слабыми и ломкими

неправильный уход - слишком частое мытье, использование неподходящих шампуней и кондиционеров, агрессивное расчесывание могут повредить волосы

Что следует сделать

Вместо стрижки горячими ножницами, трихолог советует обратить внимание на: