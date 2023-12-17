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Могут ли вручить повестку, если у вас есть отсрочка от мобилизации: объяснение адвоката

Воскресенье 17 декабря 2023 11:22
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Могут ли вручить повестку, если у вас есть отсрочка от мобилизации: объяснение адвоката Могут ли вручить повестку, если есть отсрочка (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Владимир Крекотень

В Украине повестку мужчинам могут вручить в любом месте. В последнее время их начали выдавать даже в спортзалах. Иногда их выписывают и гражданам призывного возраста, которые имеют отсрочку от мобилизации. Но имеют ли такое делать представители ТЦК?

Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Владимира Крекотня в Instagram.

Могут ли вручить повестку человеку, который не подлежит призыву

"Одним из самых распространенных вопросов, которые задают мне мои подписчики и клиенты, состоит в том, имеют ли право работники ТЦК вручать повестки военнообязанным, которые в соответствии с законом не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации? Да, такое право они имеют", - говорит юрист.

Он объясняет, что закон не содержит никаких запретов на вручение повесток каким-либо военнообязанным.

"А еще - представитель ТЦК, занимающийся вручением повесток, имеет одну функцию - выдать повестку. Он не имеет, как правило, достаточных знаний, а тем более полномочия рассматривать какие-то ваши документы и принимать решения по их содержанию. В частности, принимать решения о том, подлежите ли вы призыву или нет", - говорит Крекотень.

При этом адвокат добавляет, что наличие у военнообязанного на момент вручения повестки документов, которые дают основания для отсрочки от мобилизации, в большинстве случаев исключает возможность получения повестки.

Какие документы нужно всегда носить с собой во время войны

Во время военного положения каждый гражданин, независимо от возраста и пола, должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. Это может быть паспорт, студенческий билет, водительские права или документ, сформированный в приложении "Дія."

Мужчины от 18 до 60 лет также должны иметь при себе военно-учетный документ.

Ранее мы писали о том, имеют ли право военкомы заходить в квартиры во время придомового обхода.

Читайте также о том, какое нарушение часто допускают при вручении повесток.

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