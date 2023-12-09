Придомовый обход работников ТЦК: юрист объяснил, имеют ли право военкомы заходить в квартиры

Работники ТЦК и СП имеют право делать придомовые обходы для проверки данных военнообязанных и призывников. Эта норма утверждена законом.

О том, что могут и не могут права делать работники ТЦК и СП при таких обходах, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Владимира Крекотня в Instagram .

Что вправе делать работники ТЦК и СП во время домового обхода

Возможность осуществления придомовых обходов представителями ТЦК и СП для проверки данных о призывниках предусмотрена постановлением КМУ 1487 г. от 30.12.2022 года.

"Эта норма вызвала большой резонанс среди моих подписчиков, поэтому хочу обратить внимание на такую вещь. Постановление 1487 не дает права без разрешения хозяина, принудительно попасть на территорию домовладения, в дом, квартиру или другое жилище человека. Ни постановление КМУ 1487, ни другие нормативные акты, не дают им таких полномочий", - объясняет адвокат.

Он добавляет, что если вы не хотите открывать дверь или с кем-то разговаривать, даже если это представители ТЦК - это ваше право, даже во время правового режима военного положения.

"Если кто-то решится нарушить ваше право - это уголовная ответственность", - добавляет Крекотень.

Что не имеют права делать работники ТЦК во время вручения повестки

Ранее мы подробно рассказывали, что не имеют права делать работники ТЦК при вручении повестки. В частности, им запрещено: