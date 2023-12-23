Могут ли признать мужчину уклонистом за то, что у него третий ребенок родился во время войны

Воспитание троих и больше несовершеннолетних детей является основанием для отсрочки от мобилизации. Некоторые семьи решаются на третьего ребенка специально, чтобы отца не забрали на фронт. Но могут ли такого мужчину признать уклонистом, если третий ребенок родился во время действия военного положения?

Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвокатского бюро "Пані в законі" в Telegram .

Могут признать многодетного отца уклонистом

"Нам пришел комментарий о том, что если у мужчины родился третий ребенок - то это уклонист. Такие басни и мифы распространяли по некоторых каналам Telegram. Однако законодательно таких изменений нет. И рождение детей во время действует военного времени - это ваше личное дело, до которой государство не имеет права вмешиваться", - объясняет адвокат Мария Левченко.

Также она добавляет, что ответственности за решение родить ребенка во время действия военного положения - нет и не может быть.

"Поэтому, пожалуйста, не верьте в эти басни", - призывает украинцев юрист.

Когда мужчину могут признать уклонистом

Многие считают, что если мужчина не берет повестку, или не приходит в военкомат, тогда он автоматически считается уклонистом. Но это не так.

На самом деле только суд может признать мужчину уклонистом и на это должны быть законные основания. Например, военнообязанный дважды получил повестки или даже уже прошел ВВК, но не пришел на отправку, тогда есть основания для открытия судебного дела против него.

Если суд признает мужчину уклонистом, то ему грозит лишение свободы от 3 до 5 лет.

Добавим также, что наказание за неявку в ТЦК может быть разным. Если повестка касалась уточнения учетных данных, то назначат штраф от 1500 до 3400 грн. За повторную неявку в военкомат предусмотрен штраф до 5100 грн.