Чи можуть визнати чоловіка ухилянтом за те, що у нього третя дитина народилась під час війни

Виховання трьох і більше неповнолітніх дітей є підставою для відстрочки від мобілізації. Деякі сім'ї наважуються на третю дитину спеціально, щоб батька не забрали на фронт. Але чи можуть такого чоловіка визнати ухилянтом, якщо третя дитина народилась під час діє воєнного стану?

Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвокатського бюро "Пані в законі" у Telegram .

Чи можуть визнати багатодітного батька ухилянтом

"Нам прийшов коментар про те, що якщо у чоловіка народилася третя дитина - то це ухилянт. Такі байки та міфи розповсюджували по деяких каналах Telegram. Однак законодавчо таких змін немає. І народження дітей під час діє воєнного часу - це ваша особиста справа, до якої держава не має права втручатися", - пояснює адвокат Марія Левченко.

Також вона додає, що відповідальності за рішення народити дитину під час дії воєнного стану - нема і не може бути.

"Тому, будь ласка, не вірте у ці байки", - закликає українців юрист.

Коли чоловіка можуть визнати ухилянтом

Багато хто вважає, що якщо чоловік не бере повістку, або не приходить у військкомат, тоді він автоматично вважається ухилянтом. Але це не так.

Насправді тільки суд може визнати чоловіка ухилянтом і на це мають бути законні підстави. Наприклад, військовозобов'язаний двічі отримав повістки або навіть вже пройшов ВЛК, але не прийшов на відправку, тоді є підстави для відкриття судової справи проти нього.

Якщо суд визнає чоловіка ухилянтом, то йому загрожує позбавлення волі від 3 до 5 років.

Додамо також, що покарання за неявку в ТЦК може бути різним. Якщо повістка стосувалася уточнення облікових даних, то призначать штраф від 1500 до 3400 грн. За повторну неявку до військкомату передбачений штраф до 5100 грн.