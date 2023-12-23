ua en ru
Сб, 23 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи можуть визнати чоловіка ухилянтом за те, що у нього третя дитина народилась під час війни

Субота 23 грудня 2023 10:30
UA EN RU
Чи можуть визнати чоловіка ухилянтом за те, що у нього третя дитина народилась під час війни Чи є народження третьої дитини підставою вважати чоловіка ухилянтом (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Виховання трьох і більше неповнолітніх дітей є підставою для відстрочки від мобілізації. Деякі сім'ї наважуються на третю дитину спеціально, щоб батька не забрали на фронт. Але чи можуть такого чоловіка визнати ухилянтом, якщо третя дитина народилась під час діє воєнного стану?

Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвокатського бюро "Пані в законі" у Telegram.

Чи можуть визнати багатодітного батька ухилянтом

"Нам прийшов коментар про те, що якщо у чоловіка народилася третя дитина - то це ухилянт. Такі байки та міфи розповсюджували по деяких каналах Telegram. Однак законодавчо таких змін немає. І народження дітей під час діє воєнного часу - це ваша особиста справа, до якої держава не має права втручатися", - пояснює адвокат Марія Левченко.

Також вона додає, що відповідальності за рішення народити дитину під час дії воєнного стану - нема і не може бути.

"Тому, будь ласка, не вірте у ці байки", - закликає українців юрист.

Коли чоловіка можуть визнати ухилянтом

Багато хто вважає, що якщо чоловік не бере повістку, або не приходить у військкомат, тоді він автоматично вважається ухилянтом. Але це не так.

Насправді тільки суд може визнати чоловіка ухилянтом і на це мають бути законні підстави. Наприклад, військовозобов'язаний двічі отримав повістки або навіть вже пройшов ВЛК, але не прийшов на відправку, тоді є підстави для відкриття судової справи проти нього.

Якщо суд визнає чоловіка ухилянтом, то йому загрожує позбавлення волі від 3 до 5 років.

Додамо також, що покарання за неявку в ТЦК може бути різним. Якщо повістка стосувалася уточнення облікових даних, то призначать штраф від 1500 до 3400 грн. За повторну неявку до військкомату передбачений штраф до 5100 грн.

Раніше ми розповідали про жахливу схему, на яку йдуть українці, щоб уникнути мобілізації.

Читайте також про те, у яких випадках можуть анулювати відстрочку від мобілізації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Україні