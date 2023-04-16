Могут ли повестки вручать при пересечении границы: важное объяснение адвоката

Могут повестку вручить на границе

У сотрудников пограничной службы нет полномочий вручать повестки.

"Получить повестку можно где угодно, но не на границе", - отмечает Никифорчук.

Исключением могут быть только те случаи, когда человек пересек границу незаконно. Тогда сотрудники пограничной службы составляют протокол и передают его в суд. В этом случае судья выносит определение, согласно которому человеку грозит штраф от 3,4 тысяч гривен, но уголовной ответственности за это не может быть.

Впрочем, по словам адвоката, последним временем пограничники начали вызывать полицию, которая может доставить мужчину, незаконно пересекшего границу, в военкомат. Но такая схема применяется только к правонарушителям.

"Они берут человека, незаконно задерживают и доставляют в ТЦК. А там уже с человеком начинают работать, чтобы военнообязанный согласился на медкомиссию", - рассказал адвокат.

Напомним, что недавно Кабмин расширил полномочия военкоматов. Теперь они имеют право присылать повестки украинцам независимо от места их пребывания на военном учете.