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Чи можуть повістки вручати при перетині кордону: важливе пояснення адвоката

Адвокат пояснив, чи можуть повістки вручати на кордоні (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

В Україні триває мобілізація і вручення повісток може відбутися практично у будь-якому місці. Втім чи можуть це зробити при перетині кордону і наскільки це законно?

Відповідь на це питання дав адвокат Тарас Никифорчук на своєму YouTube-каналі.

Чи можуть повістку вручити на кордоні

Співробітники прикордонної служби не мають повноважень вручати повістки.

"Отримати повістку можна будь-де, але не на кордоні", - наголошує Никифорчук.

Винятком може бути лише ті випадки, коли людина перетнула кордон незаконно. Тоді співробітники прикордонної служби складають протокол та передають його до суду. У цьому випадку суддя виносить ухвалу, згідно з якою людині загрожує штраф від 3,4 тисячі гривень, але кримінальної відповідальності за це не може бути.

Втім за словами адвоката, останнім часом прикордонники почали викликати поліцію, яка може доставити чоловіка, який незаконно перетнув кордон, до військкомату. Але таку схему застосовуються тільки до правопорушників.

"Вони беруть людину, незаконно затримують і доставляють до ТЦК. А там уже з людиною починають працювати, щоб військовозобов'язаний погодився на медкомісію", - розповів адвокат.

Нагадуємо, що нещодавно Кабмін розширив повноваження військкоматів. Відтепер вони мають права надсилати повістки українцям незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку.

Раніше ми розповідали про те, коли чекати нову хвилю мобілізації в Україні.

Читайте також про те, які документи мають завжди бути при собі, якщо у вас є бронь під час воєнного стану.

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Мобілізація в Україні