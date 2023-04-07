Повестки в Украине. Какие документы должны быть всегда при себе, если есть бронь
Работникам компаний, у которых есть бронь во время военного положения, а также военнообязанным с отсрочкой от мобилизации желательно носить с собой подтверждающие документы. Это будет аргументом, чтобы им не вручили повестку в военкомат повторно.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "С улицы – в военкомат. Как распознать нарушения при вручении повесток в Украине".
Во время действия военного положения есть военнообязанные, имеющие отсрочку от мобилизации. Также – забронированные работодателями лица. Таким тоже могут вручать повестку на улице, но чтобы этого не произошло, желательно иметь с собой документы, подтверждающие основания для отсрочки, говорит ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич.
"Это будет весомым аргументом. Для этого желательно иметь с собой хотя бы копию подтверждающего это документа. Из практики скажу, что с какими-то уполномоченными лицами это срабатывает: они понимают, что повестку выписывать таким людям нет смысла", – объясняет специалист.
Впрочем, иногда это не срабатывает. Представители ТЦК все равно выписывают повестку, после чего человек идет в территориальный центр комплектования, и снова предоставляет еще раз те же документы.
По словам юриста, после повторной подачи люди могут спокойно возвращаться к личным делам.
Бронированием лиц призывного возраста занимаются компании, где работают эти люди. Сама организация представляет списки, а затем выдает работнику выписку. Это должен быть документ с печатью и датой о брони. Причем работнику ходить в ТЦК по этому документу не нужно: этим занимается его работодатель.
"Работник только расписывается в специальной сведении работодателя о том, что он эту выписку получил. Как правило, бронируют на 6 месяцев. На практике этот срок продлевают. Работнику желательно постоянно иметь хотя бы копию этого выписки с собой", – добавляет Антон Маринич.
Напомним, в Минцифри поставили точку в вопросе, будут ли повестки в "Действии".
Также юрист объяснил, как на самом деле должно происходить задержание для доставки в военкомат.
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