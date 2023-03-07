Могут ли мобилизовать человека с инвалидностью: объяснение адвоката

Возможна мобилизация людей с инвалидностью

По словам адвоката, существуют основания предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. Среди них - по причине инвалидности.

"Признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья с последующим прохождением ВВК, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации", - говорит адвокат.

Это означает, что мужчины, имеющие справку об инвалидности любой группы, утвержденную медицинской комиссией, не могут быть призваны во время общей мобилизации.

Что касается сроков отсрочки, то она возможна до шести месяцев. То есть отсрочка может быть предоставлена и на неделю, и на месяц. И так аж до 6 месяцев.

После того как время отсрочки завершится, человек с инвалидностью должен явиться в территориальный центр комплектации и социальной поддержки (ТЦК СП) и предоставить соответствующие документы о своем статусе. То же нужно делать в случае получения повестки.

Однако лицо с инвалидностью может быть призвано на военную службу по собственному согласию и только по месту жительства.

Кто еще освобожден от мобилизации

Отсрочка по семейным обстоятельствам предоставляется призывникам при условии, что они:

являются лицом среди детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки

имеют нетрудоспособных отца и мать или одного из них

имеют несовершеннолетних/нетрудоспособных родных (совершеннородных или несовершеннородных) братьев и сестер

имеют одиноких отца или мать, у которых на содержании находятся двое или более несовершеннолетних детей

имеют ребенка в возрасте до 3 лет или ребенка старше 3 лет, воспитывающегося без матери в связи с ее смертью или по решению суда

имеют двоих и больше детей

имеют ребенка-инвалида

имеют жену-инвалида

имеют беременную жену

Отсрочка от призыва на срочную военную службу по состоянию здоровья предоставляется призывникам, признанным во время медицинского осмотра временно непригодными к военной службе.

Отсрочка для продолжения профессиональной деятельности предоставляется: