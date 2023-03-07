Чи можуть мобілізувати людину з інвалідністю: пояснення адвоката

З 24 лютого 2022 року в Україні триває загальна мобілізація, під яку підлягають усі чоловіки у вікових рамках 18-60 років. Люди з інвалідністю не можуть бути мобілізованими, проте ця норма діє лише в мирний час.
Чи можуть призвати до лав ЗСУ людей з інвалідністю, розповіла адвокат Вікторія Кравченко на своєму YouTube-каналі.
За словами адвокатки, існують підстави надання відтермінування від призову на військову службу під час мобілізації. Серед них - за причиною інвалідності.
"Визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я з наступним проходженням ВЛК, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації", - каже адвокатка.
Це означає, що чоловіки, які мають довідку про інвалідність будь-якої групи, затверджену медичною комісією, не можуть бути призвані під час загальної мобілізації.
Щодо термінів відстрочки, то вона можлива до шести місяців. Тобто відтермінування може бути надана і на тиждень, і на місяць. І так аж до 6 місяців.
Після того, як час відстрочки завершиться, особа з інвалідністю повинна з'явитися до територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК СП) та надати відповідні документи про свій статус. Те саме потрібно робити в разі отримання повістки.
Проте особа з інвалідністю може бути призвана на військову службу за власною згодою та лише за місцем проживання.
Відстрочка за сімейними обставинами надається призовникам за умови, якщо вони:
Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров'я надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.
Відстрочка для продовження професійної діяльності надається:
Раніше ми розповідали, скільки триватиме навчання, якщо вас призвали на військову службу бе досвіду.
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