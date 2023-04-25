Могут ли мобилизовать нескольких членов семьи во время войны: подробное объяснение

С 24 февраля в Украине продолжается общая мобилизация без дополнительных волн, хотя иногда может казаться, что повестки раздают активнее. Во многих украинских семьях в ряды ВСУ добровольно присоединились сразу несколько членов семьи.

А вот могут ли призвать членов одной семьи одновременно - читайте ниже в материале Styler.

Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" говорит, что мобилизовать могут любого военнообязанного в возрасте от 18 до 60 лет. То есть в законодательстве нет нюансов по поводу запрета призыва конкретного количества людей из семьи.

Юристы отмечают, что на практике таких случаев не было, однако по закону мобилизация нескольких членов семьи действительно возможна.

Но есть исключения из правил. Если на фронте погиб член семьи или он считается пропавшим без вести, тогда мобилизация не коснется других членов семьи.

Кроме того, семья, где воспитывают несовершеннолетних детей, также не может быть полностью мобилизована. Если, например, отец этих детей находится на службе, то мать мобилизованной быть не может, даже если она военнообязанная.

Кого еще не могут призвать в армию

Согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации:

забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями

признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжкий диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет

заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), нуждающимся в постоянном уходе

имеющие жену (супругу) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы

опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы

народные депутаты Украины, депутаты Верховной рады Автономной республики Крым

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций МОУ, ВСУ, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, СБУ, Службы внешней разведки Украины, НГУ, Госпогранслужбы, Нацполиции Украины, налоговой милиции, НАБУ, ГБР, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины

соискатели профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования

научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений общего среднего образования

Однако лицо, не подлежащее мобилизации, может добровольно вступить в ряды ВСУ.