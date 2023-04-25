Чи можуть мобілізувати кількох членів родини під час війни: детальне пояснення

З 24 лютого в Україні триває загальна мобілізація без додаткових хвиль, хоча час від часу може здаватися, що повістки роздають активніше. У багатьох українських сім'ях до лав ЗСУ добровільно долучилися відразу декілька членів родини.

А от чи можуть призвати членів однієї сім'ї одночасно - читайте нижче в матеріалі Styler.

Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" каже, що мобілізувати можуть будь-кого військовозобов'язаного віком від 18 до 60 років. Тобто законодавство не має нюансів з приводу заборони призову конкретної кількості людей з сім'ї.

Юристи зазначають, що на практиці таких випадків не було, проте за законом мобілізація кількох членів родини справді можлива.

Однак є винятки з правил. Якщо на фронті загинув член родини або він вважається зниклим безвісти, тоді мобілізація не торкнеться інших членів цієї родини.

Крім того, сім'я, де виховують неповнолітніх дітей, також не може бути повністю мобілізована. Якщо, наприклад, батько цих дітей перебуває на службі, то мати мобілізованою бути не може, навіть якщо вона військовозобов'язана.

Кого ще не можуть призвати в армію

Відповідно до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не підлягають призову на військову службу під час мобілізації:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами та організаціями

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які потребують постійного догляду

які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби

народні депутати України, депутати Верховної ради Автономної республіки Крим

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій МОУ, ЗСУ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, НГУ, Держприкордон служби, Нацполіції України, податкової міліції, НАБУ, ДБР, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України

здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти

Проте особа, що не підлягає мобілізації, може добровільно вступити до лав ЗСУ.