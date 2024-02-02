Могут ли родителей штрафовать за "провалы" детей в школе: что говорит законодательство

Обязаны ли родители следить за образовательным процессом своих детей и могут ли их штрафовать или наказывать иным способом за неуспеваемость ребенка в школе? Эти и другие аспекты насчет обучения школьников и ответственности взрослых прописаны в законодательстве Украины.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно знать детям и родителям об образовании в Украине, а также их обязанностях и ответственности.

Что регулирует права и обязанности родителей

В Украине основными документами, регулирующими права и обязанности родителей, являются:

Семейный кодекс Украины

закон Украины "Про охрану детства"

закон Украины "Про образование"

закон Украины "Про полное общее среднее образование"

Обязаны ли дети учиться

Согласно ст. 53 Конституции, полное общее среднее образование в Украине обязательно.

В законе "Про образование" отмечается, что соискатели образования должны:

выполнять требования образовательной программы (индивидуального учебного плана при его наличии), соблюдая принцип академической добродетели, и достичь результатов обучения, предусмотренных стандартом образования для соответствующего уровня

уважать достоинство, права, свободы и законные интересы всех участников образовательного процесса, соблюдать этические нормы

ответственно и бережно относиться к собственному здоровью, здоровью окружающих, окружающей среде

соблюдать учредительные документы, правила внутреннего распорядка учебного заведения, а также условия договора о предоставлении образовательных услуг (при его наличии)

сообщать руководству учебного заведения о фактах буллинга (травли) относительно соискателей образования, педагогических, научно-педагогических, научных работников, других лиц, привлекаемых к образовательному процессу - свидетелем которых они были лично или о которых получили достоверную информацию от других лиц

В то же время украинским законодательством не определена ответственность ребенка за невыполнение обязанностей по получению образования. Этот процесс должны контролировать родители. Они несут и ответственность за вероятные нарушения.

В целом родители должны помогать ребенку выполнять образовательную программу и достигать предусмотренных результатов обучения. Следовательно, даже в рамках дистанционного обучения взрослые должны контролировать присутствие ребенка на уроках.

Образование в Украине необходимо каждому (иллюстративное фото: pixabay.com)

За что ответственны родители

Родители или заменяющие их лица имеют право и обязанность:

воспитывать ребенка

заботиться о его здоровье и развитии во всех сферах

создавать благоприятные условия для развития природных способностей

Исходя из этого, родители учащихся и руководители образовательных учреждений (исполняющие обязанности опекунов в случаях, определенных законом), несут ответственность за обеспечение ребенка полным общим средним образованием. Они должны:

обеспечить ребенку получение полного общего среднего образования и готовить его к самостоятельной жизни (ст. 150 Семейного кодекса Украины)

способствовать выполнению образовательной программы ребенком и достижению предусмотренных им результатов обучения (ст. 55 закона "Про образование")

соблюдать учредительные документы, правила внутреннего распорядка учебного заведения, а также условия договора о предоставлении образовательных услуг - при наличии (ст. 55 закона "Про образование")

воспитывать ребенка, заботиться о его здоровье, физическом, духовном и нравственном развитии, обучении, создавать надлежащие условия для развития его природных способностей (ст. 12 закона "Про охрану детства")

воспитывать ребенка в духе уважения прав и свобод других людей, любви к своей семье и роду, своему народу, своей Родине (ст. 150 Семейного кодекса)

Досуг детей так же важен, как и обучение (иллюстративное фото: pixabay.com)

Как родители должны заботиться о ребенке

Согласно ст. 12 закона "Про охрану детства", воспитание в семье является первоосновой развития личности ребенка. При этом на каждого из родителей (опекунов) возлагается одинаковая ответственность за воспитание, обучение и развитие ребенка.

Родители или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны воспитывать ребенка, заботиться о его здоровье, физическом, духовном и нравственном развитии, обучении, создавать надлежащие условия для развития его природных способностей, уважать достоинство ребенка, готовить его к самостоятельной жизни и труду.

В то же время ст. 155 Семейного кодекса подчеркивает, что:

осуществление родителями своих прав и исполнение обязанностей должны основываться на уважении прав ребенка и его человеческого достоинства

родительские права не могут осуществляться вопреки интересам ребенка

уклонение родителей от исполнения родительских обязанностей является основанием для возложения на них ответственности, установленной законом

Необходимость заботиться о детях закреплена законодательством (иллюстративное фото: pixabay.com)

Могут ли родителей наказывать за "провалы" детей в школе

Уклонение родителей (или заменяющих их лиц) от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучению и воспитанию несовершеннолетних детей влечет за собой:

предупреждение

наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан

Если те же действия совершены повторно (в течение года после наложения административного взыскания) - штраф увеличивается до 100-300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Кроме того, при уклонении от исполнения своих обязанностей по отношению к ребенку родителей могут лишить родительских прав. Речь идет, в частности, о пренебрежении взрослыми: