Могут ли родителей штрафовать за "провалы" детей в школе: что говорит законодательство
Обязаны ли родители следить за образовательным процессом своих детей и могут ли их штрафовать или наказывать иным способом за неуспеваемость ребенка в школе? Эти и другие аспекты насчет обучения школьников и ответственности взрослых прописаны в законодательстве Украины.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно знать детям и родителям об образовании в Украине, а также их обязанностях и ответственности.
При подготовке материала были использованы следующие источники: НУШ, Osvita.ua.
Что регулирует права и обязанности родителей
В Украине основными документами, регулирующими права и обязанности родителей, являются:
- Семейный кодекс Украины
- закон Украины "Про охрану детства"
- закон Украины "Про образование"
- закон Украины "Про полное общее среднее образование"
Обязаны ли дети учиться
Согласно ст. 53 Конституции, полное общее среднее образование в Украине обязательно.
В законе "Про образование" отмечается, что соискатели образования должны:
- выполнять требования образовательной программы (индивидуального учебного плана при его наличии), соблюдая принцип академической добродетели, и достичь результатов обучения, предусмотренных стандартом образования для соответствующего уровня
- уважать достоинство, права, свободы и законные интересы всех участников образовательного процесса, соблюдать этические нормы
- ответственно и бережно относиться к собственному здоровью, здоровью окружающих, окружающей среде
- соблюдать учредительные документы, правила внутреннего распорядка учебного заведения, а также условия договора о предоставлении образовательных услуг (при его наличии)
- сообщать руководству учебного заведения о фактах буллинга (травли) относительно соискателей образования, педагогических, научно-педагогических, научных работников, других лиц, привлекаемых к образовательному процессу - свидетелем которых они были лично или о которых получили достоверную информацию от других лиц
В то же время украинским законодательством не определена ответственность ребенка за невыполнение обязанностей по получению образования. Этот процесс должны контролировать родители. Они несут и ответственность за вероятные нарушения.
В целом родители должны помогать ребенку выполнять образовательную программу и достигать предусмотренных результатов обучения. Следовательно, даже в рамках дистанционного обучения взрослые должны контролировать присутствие ребенка на уроках.
Образование в Украине необходимо каждому (иллюстративное фото: pixabay.com)
За что ответственны родители
Родители или заменяющие их лица имеют право и обязанность:
- воспитывать ребенка
- заботиться о его здоровье и развитии во всех сферах
- создавать благоприятные условия для развития природных способностей
Исходя из этого, родители учащихся и руководители образовательных учреждений (исполняющие обязанности опекунов в случаях, определенных законом), несут ответственность за обеспечение ребенка полным общим средним образованием. Они должны:
- обеспечить ребенку получение полного общего среднего образования и готовить его к самостоятельной жизни (ст. 150 Семейного кодекса Украины)
- способствовать выполнению образовательной программы ребенком и достижению предусмотренных им результатов обучения (ст. 55 закона "Про образование")
- соблюдать учредительные документы, правила внутреннего распорядка учебного заведения, а также условия договора о предоставлении образовательных услуг - при наличии (ст. 55 закона "Про образование")
- воспитывать ребенка, заботиться о его здоровье, физическом, духовном и нравственном развитии, обучении, создавать надлежащие условия для развития его природных способностей (ст. 12 закона "Про охрану детства")
- воспитывать ребенка в духе уважения прав и свобод других людей, любви к своей семье и роду, своему народу, своей Родине (ст. 150 Семейного кодекса)
Досуг детей так же важен, как и обучение (иллюстративное фото: pixabay.com)
Как родители должны заботиться о ребенке
Согласно ст. 12 закона "Про охрану детства", воспитание в семье является первоосновой развития личности ребенка. При этом на каждого из родителей (опекунов) возлагается одинаковая ответственность за воспитание, обучение и развитие ребенка.
Родители или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны воспитывать ребенка, заботиться о его здоровье, физическом, духовном и нравственном развитии, обучении, создавать надлежащие условия для развития его природных способностей, уважать достоинство ребенка, готовить его к самостоятельной жизни и труду.
В то же время ст. 155 Семейного кодекса подчеркивает, что:
- осуществление родителями своих прав и исполнение обязанностей должны основываться на уважении прав ребенка и его человеческого достоинства
- родительские права не могут осуществляться вопреки интересам ребенка
- уклонение родителей от исполнения родительских обязанностей является основанием для возложения на них ответственности, установленной законом
Необходимость заботиться о детях закреплена законодательством (иллюстративное фото: pixabay.com)
Могут ли родителей наказывать за "провалы" детей в школе
Уклонение родителей (или заменяющих их лиц) от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучению и воспитанию несовершеннолетних детей влечет за собой:
- предупреждение
- наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан
Если те же действия совершены повторно (в течение года после наложения административного взыскания) - штраф увеличивается до 100-300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Кроме того, при уклонении от исполнения своих обязанностей по отношению к ребенку родителей могут лишить родительских прав. Речь идет, в частности, о пренебрежении взрослыми:
- физическим и духовным развитием ребенка
- обучением
- подготовкой к самостоятельной жизни
- физическим развитием, как составляющей воспитания
- созданием условий для получения ребенком образования и т.п.
Напомним, ранее мы рассказывали об образовании как инвестиции и типах международных школ в Украине.
Читайте также, о чем родители обязательно должны говорить с детьми.