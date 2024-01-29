Образование как инвестиция. Типы международных школ в Украине

Выбор школы — вопрос не из простых для родителей. За последние 10 лет образовательный рынок Украины значительно расширился. Теперь в ежегодные рейтинги школ входят не только школы с украинской программой обучения, но и международные учебные заведения.

Чтобы разобраться подробнее, мы пообщались с экспертами STUDY.UA. Их 20-летний опыт международного образования поможет понять, какие международные тенденции и варианты подходят именно для украинского школьника.

Британские школы

Британские международные школы известны своей долголетней традицией образования и высоким стандартом обучения.

Одним из преимуществ британских школ является значимый акцент на развитии критического мышления и самостоятельности. Программы средней и старшей школы – GCSE и A-Level – позволяют учащимся глубже изучать выбранные предметы, готовя их к получению высшего образования. Учащиеся получают возможность выбирать предметы с раннего возраста, что помогает им определить свои интересы и потенциальную карьеру. Минусом этого является продолжительное обучение. Ребенок фактически заканчивает британскую школу только в 18 лет, в то время как возраст украинских выпускников составляет 16–17 лет. Следует отметить, что альтернативой может быть канадская система образования, о которой мы поговорим ниже, она позволяет получить аттестат в 16 лет, как и в украинской школе.

Возвращаясь в британские школы, важным моментом является то, что обучение происходит исключительно на английском языке с носителями языка, и это может быть сложным вызовом для украинских учеников.

Стоимость обучения в британских школах может быть достаточно высокой, а годовые взносы за обучение в средней школе могут достигать значений выше среднего уровня доходов многих семей.

Сегодня в Украине существует несколько британских школ. Самая известная из школ – The British International School. Стоимость обучения составляет около €21 000, школа имеет несколько кампусов – в Киеве и в Днепре.

Американские школы

Американская система образования предусматривает 12 лет обучения и подготовку к поступлению в ВУЗы. Одной из ключевых особенностей школ есть гибкость в выборе предметов и практическая составляющая.

Американская система образования построена на программе IB (International Baccalaureate) и является более универсальной в отличие от британской A-Level. То есть с дипломом IB от американской школы учащийся сможет поступить в вуз любой страны мира. Стоит отметить, что программа ІВ достаточно сложная — ученик выбирает и изучает 6 предметов: 3 на базовом и 3 на углубленном уровне, в то время как у A-Level — только 3 основных предмета. Конечно, учащиеся учатся полностью на английском языке.

Пример такой школы в Украине является Pechersk School. Хотя американские средние международные школы могут быть привлекательны для многих учеников и родителей, но также существуют минусы, которые следует учесть. Кроме очевидной недешевой стоимости (около $24 000), выбор американских школ в Украине ограничен.

Канадские школы

В то время как американское и британское среднее образование в Украине доступно только в онлайн-формате, канадские школы предлагают стационарное офлайн-обучение.

Важным отличием канадских школ в Украине есть билингвальное образование. Такие опции возможны в следующих учебных заведениях:

Maple Bear School – школа в Киеве с дошкольным и начальным образованием (стоимость обучения – от $8 000 в год);

Toronto Imperial School – новая канадская школа в Киеве для учащихся 5-11 классов (стоимость – от €10 000 в год).

Компания Toronto Imperial School открылась в сентябре 2023 года в центре Киева, в партнерстве с компанией STUDY.UA. Учащиеся школы учатся по канадской и украинской программам, а значит, имеют возможность получить одновременно 2 аттестата: украинский и канадский (Ontario Secondary School Diploma).

Канадская часть программы проходит исключительно на английском языке, украинская – на украинском. Начиная с 9 класса, канадская программа предусматривает выбор профиля — гуманитарный, математический или бизнес. Украинская программа при этом остается без изменений и излагается в полном объеме.

Toronto Imperial School имеет партнерство с 330 университетами и колледжами из Великобритании, Канады, США, стран Европы и Австралии. Такое сотрудничество позволяет гарантированно засчитывать выпускников на обучение без дополнительных экзаменов.

Если говорить о стоимости обучения в канадской школе, она будет ощутимо ниже британских и американских учебных заведений. Отличное качество образования за относительно умеренную цену, глобальные перспективы, украинский и канадский аттестат после окончания обучения вот что характерно для канадских школ в Украине.

Международные школы в Киеве открывают перед украинскими семьями возможность получить качественное образование в международной среде. В связи с полномасштабным вторжением, большинство международных школ перешли в онлайн-формат. Для кого-то это удобно, но, как показывает практика, традиционные школы с физическим присутствием учащихся и учителей в одном месте показывают лучшие академические и личностные результаты.

Перед принятием решения о выборе школы следует тщательно анализировать и учитывать особенности каждого типа школы и индивидуальные потребности ребенка.