Чи можуть батьків штрафувати за "провали" дітей у школі: що каже законодавство

Чи зобов'язані батьки стежити за освітнім процесом своїх дітей і чи можуть їх штрафувати або карати в інший спосіб за неуспішність дитини у школі? Ці та інші аспекти щодо навчання школярів і відповідальності дорослих прописані в законодавстві України.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: НУШ, Osvita.ua.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що треба знати дітям і батькам про освіту в Україні, а також їхні обов'язки та відповідальність.

Що регулює права та обов'язки батьків

В Україні основними документами, які регулюють права та обов'язки батьків, є:

Сімейний кодекс України

закон України "Про охорону дитинства"

закон України "Про освіту"

закон України "Про повну загальну середню освіту"

Чи зобов'язані діти навчатися

Згідно зі ст. 53 Конституції, повна загальна середня освіта в Україні є обов'язковою.

У законі "Про освіту" наголошується, що здобувачі освіти повинні:

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров'я, здоров'я оточуючих, довкілля

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності)

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) щодо здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу - свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб

Водночас українським законодавством не визначена відповідальність дитини за невиконання обов'язків щодо здобуття освіти. Цей процес мають контролювати батьки. Вони ж несуть і відповідальність за ймовірні порушення.

В цілому, батьки повинні допомагати дитині виконувати освітню програму та досягати передбачених результатів навчання. Отже, навіть у межах дистанційного навчання дорослі мають контролювати присутність дитини на уроках.

Освіта в Україні необхідна кожному (ілюстративне фото: pixabay.com)

За що відповідальні батьки

Батьки або особи, що їх замінюють, мають право та обов'язок:

виховувати дитину

дбати про її здоров'я та розвиток у всіх сферах

створювати сприятливі умови для розвитку природних здібностей

Виходячи з цього, батьки учнів та керівники освітніх закладів (які виконують обов'язки опікунів у випадках, визначених законом), несуть відповідальність за забезпечення дитини повною загальною середньою освітою. Вони повинні:

забезпечити дитині отримання повної загальної середньої освіти та готувати її до самостійного життя (ст. 150 Сімейного кодексу України)

сприяти виконанню освітньої програми дитиною та досягненню передбачених нею результатів навчання (ст. 55 закону "Про освіту")

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг - за наявності (ст. 55 закону "Про освіту")

виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей (ст. 12 закону "Про охорону дитинства")

виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини (ст. 150 Сімейного кодексу)

Дозвілля дітей так само важливе, як і навчання (ілюстративне фото: pixabay.com)

Як батьки мають піклуватися про дитину

Згідно зі ст. 12 закону "Про охорону дитинства", виховання в сім'ї є першоосновою розвитку особистості дитини. При цьому на кожного з батьків (опікунів) покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.

Батьки або особи, які їх замінюють, мають право та зобов'язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці.

Водночас ст. 155 Сімейного кодексу наголошує, що:

здійснення батьками своїх прав та виконання обов'язків мають ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської гідності

батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини

ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом

Необхідність піклуватися про дітей закріплена законодавством (ілюстративне фото: pixabay.com)

Чи можуть батьків карати за "провали" дітей у школі

Ухилення батьків (або осіб, які їх замінюють), від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей тягне за собою:

попередження

накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Якщо ті самі дії вчинені повторно (впродовж року після накладення адміністративного стягнення) - штраф збільшується до 100-300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, за умови ухилення від виконання своїх обов'язків щодо дитини батьків можуть позбавити батьківських прав. Йдеться, зокрема, про нехтування дорослими: