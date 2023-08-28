Можно ли уменьшить размер алиментов и в каких ситуациях: ответ юриста

Содержание ребенка является обязанностью обоих родителей и это установлено на законодательном уровне. Право ребенка на выплаты появляется сразу по факту рождения, независимо от того, находятся ли его родители в браке. Но ситуации в современном мире бывают разные и не всегда оба родителя имеют возможность выплачивать деньги на содержание ребенка.
Можно ли уменьшить размер алиментов или временно прекратить их выплачивать - читайте в материале ниже.
Обязанность родителей - финансово содержать детей до достижения ними совершеннолетия. И это четко указано в Семейном кодексе Украины. И эта обязанность должна выполняться добровольно.
В ситуациях, когда родители не могут заключить соглашение и возникает спорный вопрос - дело решается в суде. В законах указано:
Если один из родителей отказывается от добровольного содержания ребенка, другой может обратиться в суд с запросом о взыскании средств
Суд присуждает алименты на двух детей или на одного ребенка в четко зафиксированной сумме или в определенной части от дохода
Задолженность по алиментам является поводом привлечь родителя к криминальной ответственности
Криминальная ответственность за неуплату налогов предусматривает денежный штраф, принудительные общественные или исправительные работы, и даже ограничение свободы
И согласно закону - не платить алименты на содержание ребенка нельзя. Но есть реальные ситуации, когда размер алиментов можно уменьшить.
Как сообщается на сайте Zayava.info, размер алиментов можно изменить - увеличить или уменьшить. Это также закреплено в Семейном кодексе Украины и касается размеров выплат, которые были назначены в судовом порядке или в результате договоренностей между родителями.
Причины для уменьшения суммы:
Кроме того, алименты на содержание экс-супруги могут быть отменены в случае возобновления ее работоспособности или, когда она повторно заключит брак.
Чтобы изменить размер выплат алиментов, необходимо обратиться в суд. Для подачи иска необходимо собрать пакет документов:
Также нужно добавить заявление об уменьшении размера выплат, а также документы о наличии весомых причин для пересмотра суммы и чек, который подтверждает уплату судебного сбора.
Стоит отметить, что суд вправе отказать заявителю в удовлетворении его иска.
Согласно прожиточному минимуму в 2023 году, минимальные суммы выплат алиментов составляют:
Для детей в возрасте до 6 лет - 2272 грн.
Для детей от 6 до 18 лет - 2833 грн.
Для детей от 18 до 23 лет - 2684 грн.
Такие суммы назначают, если у родителя, который платит алименты, имеется достаточный доход. Если же доходы у такого родителя ограничены, то суд может назначить минимальный гарантированный размер алиментов:
Для детей до 6 лет - 1136 грн.
Для детей от 6 до 18 лет - 1416,5 грн.
Для детей от 18 до 23 лет (если они продолжают обучение) - 1342 грн.
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