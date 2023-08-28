Чи можна зменшити розмір аліментів та в яких ситуаціях: відповідь юриста

Утримання дитини є обов'язком обох батьків, і це встановлено на законодавчому рівні. Право дитини на виплати з'являється відразу за фактом народження, незалежно від того, чи перебувають його батьки у шлюбі. Але ситуації в сучасному світі бувають різні й не завжди обидва батьки мають можливість виплачувати гроші на утримання дитини.
Чи можна зменшити розмір аліментів або тимчасово припинити їх виплачувати – читайте у матеріалі нижче.
Обов'язок батьків - фінансово утримувати дітей до досягнення ними повноліття. І це чітко вказано у Сімейному кодексі України. І цей обов'язок має виконуватися добровільно.
У ситуаціях, коли батьки не можуть укласти угоду та виникає спірне питання – справа вирішується у суді. У законах зазначено:
Якщо один із батьків відмовляється від добровільного утримання дитини, інший може звернутися до суду із запитом про стягнення коштів.
Суд присуджує аліменти на двох дітей або одну дитину в чітко зафіксованій сумі або в певній частині від доходу
Заборгованість за аліментами є приводом притягнути батька до кримінальної відповідальності
Кримінальна відповідальність за несплату податків передбачає грошовий штраф, примусові громадські чи виправні роботи та навіть обмеження волі
І згідно із законом - не платити аліменти на утримання дитини не можна. Але є реальні ситуації, коли розмір аліментів можна зменшити.
Як повідомляється на сайті Zayava.info, розмір аліментів можна змінити - збільшити або зменшити. Це також закріплено у Сімейному кодексі України та стосується розмірів виплат, які були призначені у судовому порядку або внаслідок домовленостей між батьками.
Причини зменшення суми:
Крім того, аліменти на утримання екс-дружини можуть бути скасовані у разі відновлення її працездатності або, коли вона повторно вступить у шлюб.
Щоб змінити розмір виплат аліментів, необхідно звернутись до суду. Для подання позову необхідно зібрати пакет документів:
Також слід додати заяву про зменшення розміру виплат, а також документи про наявність вагомих причин для перегляду суми та чек, що підтверджує сплату судового збору.
Варто зазначити, що суд має право відмовити заявнику у задоволенні його позову.
Згідно з прожитковим мінімумом у 2023 році, мінімальні суми виплат аліментів становлять:
Для дітей віком до 6 років – 2272 грн.
Для дітей віком від 6 до 18 років – 2833 грн.
Для дітей віком від 18 до 23 років – 2684 грн.
Такі суми призначають, якщо у батька, який сплачує аліменти, є достатній прибуток. Якщо ж доходи такого батька обмежені, то суд може призначити мінімальний гарантований розмір аліментів:
Для дітей віком до 6 років – 1136 грн.
Для дітей віком від 6 до 18 років – 1416,5 грн.
Для дітей віком від 18 до 23 років (якщо вони продовжують навчання) – 1342 грн.
До речі, раніше ми повідомляли про те, чи може у декретну відпустку піти батько та скільки виплачуватимуть допомогу.
А ще розповідали про те, чи під час війни можна не платити аліменти.