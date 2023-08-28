Чи можна зменшити розмір аліментів та в яких ситуаціях: відповідь юриста

Права та обов'язки батьків зі сплати аліментів

Обов'язок батьків - фінансово утримувати дітей до досягнення ними повноліття. І це чітко вказано у Сімейному кодексі України. І цей обов'язок має виконуватися добровільно.

У ситуаціях, коли батьки не можуть укласти угоду та виникає спірне питання – справа вирішується у суді. У законах зазначено:

Якщо один із батьків відмовляється від добровільного утримання дитини, інший може звернутися до суду із запитом про стягнення коштів.

Суд присуджує аліменти на двох дітей або одну дитину в чітко зафіксованій сумі або в певній частині від доходу

Заборгованість за аліментами є приводом притягнути батька до кримінальної відповідальності

Кримінальна відповідальність за несплату податків передбачає грошовий штраф, примусові громадські чи виправні роботи та навіть обмеження волі

І згідно із законом - не платити аліменти на утримання дитини не можна. Але є реальні ситуації, коли розмір аліментів можна зменшити.

Причини зменшення розміру аліментів

Як повідомляється на сайті Zayava.info, розмір аліментів можна змінити - збільшити або зменшити. Це також закріплено у Сімейному кодексі України та стосується розмірів виплат, які були призначені у судовому порядку або внаслідок домовленостей між батьками.

Причини зменшення суми:

Погіршення матеріального становища через втрату роботи або неможливість отримувати доходи на тому ж рівні, що й раніше

Зміна сімейного стану, а саме - народження інших дітей

Проблеми зі здоров'ям, зокрема - інвалідність І та II групи

Поява у дитини у власності майна, що приносить дохід

Надмірно великий розмір виплат, що перевищує потреби дитини

Необхідність матеріального утримання батьків

Крім того, аліменти на утримання екс-дружини можуть бути скасовані у разі відновлення її працездатності або, коли вона повторно вступить у шлюб.

Як подати запит на перегляд розміру виплат

Щоб змінити розмір виплат аліментів, необхідно звернутись до суду. Для подання позову необхідно зібрати пакет документів:

Паспорт заявника, його ІНН

Дитяче свідоцтво про народження

Документи про шлюб та його розірвання (за наявності)

Попередні судові рішення

Також слід додати заяву про зменшення розміру виплат, а також документи про наявність вагомих причин для перегляду суми та чек, що підтверджує сплату судового збору.

Варто зазначити, що суд має право відмовити заявнику у задоволенні його позову.

Які суми аліментів зараз в Україні

Згідно з прожитковим мінімумом у 2023 році, мінімальні суми виплат аліментів становлять:

Для дітей віком до 6 років – 2272 грн.

Для дітей віком від 6 до 18 років – 2833 грн.

Для дітей віком від 18 до 23 років – 2684 грн.

Такі суми призначають, якщо у батька, який сплачує аліменти, є достатній прибуток. Якщо ж доходи такого батька обмежені, то суд може призначити мінімальний гарантований розмір аліментів:

Для дітей віком до 6 років – 1136 грн.

Для дітей віком від 6 до 18 років – 1416,5 грн.

Для дітей віком від 18 до 23 років (якщо вони продовжують навчання) – 1342 грн.