Папа тоже может. Как отцу уйти в декретный отпуск и выплачивают ли в таком случае пособие
В Украине более широкую тенденцию приобретают декретные отпуски для мужчин. В этом случае папа находится с ребенком в отпуске до трех лет и имеет все те же права, что и мама.
Как мужчине оформить декрет - читайте ниже в материале Styler.
Что нужно сделать после родов
По истечении срока отпуска, который выдают матери в связи с беременностью и родами, отец ребенка подает заявление работодателю о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до трех лет. К нему также следует добавить свидетельство о рождении младенца.
На время пребывания в отпуске за отцом сохраняется рабочее место и должность, однако заработная плата в этот период не выплачивается.
К тому же, по закону отцу или матери в декретном отпуске можно работать дома или на условиях неполного рабочего времени.
Важно! Работодатель не имеет права требовать справку от матери, о том, что она не находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет или досрочно вышла из нее.
Социальные льготы для новоиспеченных пап
Отцы в декрете могут получить одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней
Получить такой отпуск может:
- муж, жена которого родила ребенка
- отец ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, при условии, что они совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности
Есть также и право на дополнительный отпуск работникам, которые воспитывают совершеннолетнего ребенка, являющегося лицом с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.
Право на такой отпуск имеет отец, у которого:
- есть двое или более детей в возрасте до 15 лет
- есть ребенок с инвалидностью
- есть усыновленный ребенка
- есть ребенок со статусом лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы
- который взял под опеку ребенка или лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы
- который является одним из приемных родителей
Такой отпуск предоставляется только при условии, что в текущем году его не брала жена.
Получают ли отцы выплаты на ребенка
Да, они осуществляются независимо от того, кто из родителей находится в декретном отпуске.
Общий размер пособия для украинских семей составляет 41 280 гривен. Однако ее выплачивают частями: после рождения - 10 320 гривен одноразово, в течение 36 месяцев - по 860 гривен.
Для женщин, самостоятельно воспитывающих и обеспечивающих своих детей, выплаты следующие:
- до шести лет - 2 272 гривен
- 6-18 лет - 2 833 гривен
- 18-23 года в случае продолжения учебы - 2 684 гривен
Алименты на ребенка не должны быть меньше таких сумм:
- до шести лет - 1 136 гривен
- 6-18 лет - 1 416,50 гривен
- 18-23 лет в случае продолжения обучения - 1 342 гривен
Для многодетных семей выплаты составляют 2 684 гривен на одного ребенка до шести лет. Обратите внимание, что начисление выплат будет производиться с месяца подачи документов, а не с месяца рождения ребенка.
Раньше мы рассказывали, как теперь назначают отпуск по беременности и родам.
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