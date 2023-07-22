Алименты во время войны можно не платить? Держите точный ответ

Алименты - это обязанность содержания в определенных законом случаях одним членом семьи других, нуждающихся в этом. Чаще всего алименты выплачивают детям. Деньги могут взимать либо с согласия, либо в судебном порядке, если человек избегает выполнения своих обязанностей.

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Сколько алиментов должны выплачивать родители

Размер суммы определяет суд, опираясь на доход матери или отца.

Если алименты нужно выплачивать на двоих и более детей, суд определяет единую долю от заработка на их содержание, которая будет взиматься до достижения старшим ребенком совершеннолетия.

Если после этого никто из родителей не обратился в суд с иском об определении размера алиментов на других детей, сумма останется такой же.

Родитель, вместе с которым проживает ребенок, имеет право обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов в размере:

на одного ребенка - одной четверти

на двоих детей - одной трети

на троих и более детей - половины заработка плательщика алиментов, но не более десяти прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста на каждого ребенка

Родитель, с которым проживает ребенок, имеет право обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов в размере 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

В 2023 году прожиточный минимум на детей составляет:

возрастом до шести лет - 2 272 гривны (1 1136 гривен на алименты)

от шести до 18 лет - 2 833 гривны (1 416, 50 гривен на алименты)

в возрасте от 18 до 23 лет, если ребенок продолжает учиться - 2 684 гривны (1 342 гривен на алименты)

Половина прожиточного минимума обязательная к оплате. А сумму, которую определяет суд, считают рекомендованной.

Когда можно не платить алименты

Отмена такой обязанности может быть достигнута путем заключения соглашения между родителями и с разрешения органа опеки и попечительства.

В свою очередь тот родитель, с кем проживает ребенок, должен в дальнейшем самостоятельно содержать его. Если ребенок достиг 14 лет, он участвует в заключении этого договора.

Является ли военное положение поводом для неуплаты

Нет. Военное положение не снимает такую обязанность с родителей, даже если у плательщика официально нет доходов. Хотя, конечно, предусмотрены некоторые послабления. Исполнительные производства и принятие мер принудительного исполнения решений на временно оккупированных территориях не осуществляются