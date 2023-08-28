Можно ли уменьшить размер алиментов и в каких ситуациях: ответ юриста

Содержание ребенка является обязанностью обоих родителей и это установлено на законодательном уровне. Право ребенка на выплаты появляется сразу по факту рождения, независимо от того, находятся ли его родители в браке. Но ситуации в современном мире бывают разные и не всегда оба родителя имеют возможность выплачивать деньги на содержание ребенка.

Можно ли уменьшить размер алиментов или временно прекратить их выплачивать - читайте в материале ниже.

Права и обязанности родителей по уплате алиментов

Обязанность родителей - финансово содержать детей до достижения ними совершеннолетия. И это четко указано в Семейном кодексе Украины. И эта обязанность должна выполняться добровольно.

В ситуациях, когда родители не могут заключить соглашение и возникает спорный вопрос - дело решается в суде. В законах указано:

Если один из родителей отказывается от добровольного содержания ребенка, другой может обратиться в суд с запросом о взыскании средств

Суд присуждает алименты на двух детей или на одного ребенка в четко зафиксированной сумме или в определенной части от дохода

Задолженность по алиментам является поводом привлечь родителя к криминальной ответственности

Криминальная ответственность за неуплату налогов предусматривает денежный штраф, принудительные общественные или исправительные работы, и даже ограничение свободы

И согласно закону - не платить алименты на содержание ребенка нельзя. Но есть реальные ситуации, когда размер алиментов можно уменьшить.

Причины для уменьшения размера алиментов

Как сообщается на сайте Zayava.info, размер алиментов можно изменить - увеличить или уменьшить. Это также закреплено в Семейном кодексе Украины и касается размеров выплат, которые были назначены в судовом порядке или в результате договоренностей между родителями.

Причины для уменьшения суммы:

Ухудшение материального положения из-за потери работы или же невозможности получать доходы на том же уровне, что и ранее

Изменение семейного положение, а именно - рождение других детей

Проблемы со здоровьем, в частности - инвалидность I и II группы

Появление у ребенка в собственности имущества, которое приносит доход

Чрезмерно большой размер выплат, который превышает потребности ребенка

Необходимость материального содержания родителей

Кроме того, алименты на содержание экс-супруги могут быть отменены в случае возобновления ее работоспособности или, когда она повторно заключит брак.

Как подать запрос на пересмотр размера выплат

Чтобы изменить размер выплат алиментов, необходимо обратиться в суд. Для подачи иска необходимо собрать пакет документов:

Паспорт заявителя, его ИНН

Детское свидетельство о рождении

Документы о браке и его расторжении (при наличии)

Предыдущие судовые решения

Также нужно добавить заявление об уменьшении размера выплат, а также документы о наличии весомых причин для пересмотра суммы и чек, который подтверждает уплату судебного сбора.

Стоит отметить, что суд вправе отказать заявителю в удовлетворении его иска.

Какие суммы алиментов сейчас в Украине

Согласно прожиточному минимуму в 2023 году, минимальные суммы выплат алиментов составляют:

Для детей в возрасте до 6 лет - 2272 грн.

Для детей от 6 до 18 лет - 2833 грн.

Для детей от 18 до 23 лет - 2684 грн.

Такие суммы назначают, если у родителя, который платит алименты, имеется достаточный доход. Если же доходы у такого родителя ограничены, то суд может назначить минимальный гарантированный размер алиментов:

Для детей до 6 лет - 1136 грн.

Для детей от 6 до 18 лет - 1416,5 грн.

Для детей от 18 до 23 лет (если они продолжают обучение) - 1342 грн.