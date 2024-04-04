Можно ли есть варенье, если на нем появилась плесень

В начале весны у некоторых украинцев остались еще остатки варенья, заготовленного "на зиму". Очень часто на нем появляется плесень.

Можно ли употреблять в пищу такой продукт, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Что нужно знать о варенье с плесенью

Помните, что очень не рекомендуется есть варенье с плесенью. Плесень может быть вредной для здоровья, поскольку она может содержать токсины, которые образуются во время роста грибов. Употребление таких продуктов может привести к отравлению или аллергическим реакциям.

Если вы заметили плесень на варенье или любом другом продукте, лучше отказаться от его употребления. Возбуждая видом, варенье с плесенью не безопасно для потребления.

Лучше выбросить продукт с плесенью и заменить его свежим, здоровым продуктом. Варенье, не имеющее следов плесени и хранящееся в соответствии с рекомендациями по сроку годности, безопасно для потребления.

Симптомы пищевого отравления

Общие симптомы пищевого отравления включают тошноту, рвоту, боль в животе, диарею, головокружение и в некоторых случаях лихорадку. Если вы съели много пищи с плесенью – у вас может возникнуть головная боль. Как правило, эта боль является результатом вдыхания плесени в течение длительного периода времени.