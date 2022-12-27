Можно ли отмечать Рождество 7 января, если уже отпраздновали 25 декабря?

Украинцы могут отмечать Рождество дважды

Так, митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр Драбинко считает, что оба дня можно считать праздниками и отмечать Рождество дважды – по юлианскому и григорианскому календарю. Тем более что нынешние службы в церквях можно проводить и 25 декабря, и 7 января.

Если вы еще не определились с датой, можете праздновать дважды или выбрать одну.

"Знайте, лишней молитвы не бывает. Если говорить по-богословски, то мы Рождество отмечаем после каждой Божественной литургии, которую завершаем, то есть 365 раз в год", – отметил митрополит.

Ведь во время Божественной литургии упоминаются Евангельские события, в том числе и Рождество, Воскресение, Голгофа и Вознесение Господа на небеса. Поэтому нет греха в том, когда будете праздновать Рождество.

Как 25 декабря стало важной датой для всех украинцев

С 2017 года 25 декабря в Украине стало официальным выходным днем.

А в 2019 году Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что украинцы могут праздновать Рождество по григорианскому календарю 25 декабря, если они этого хотят. Также в ПЦУ отметили, что будут думать о календарной реформе при условии, что ее поддержит большинство верующих.

18 октября 2022 года Священный синод ПЦУ разрешил праздновать Рождество 25 декабря - если того желают прихожане. В церквях ПЦУ теперь в этот день проводят праздничные богослужения, и их участники освобождаются от постовых ограничений.

Какие страны отмечают Рождество 25 декабря, а какие – 7 января

25 декабря Рождество Христово отмечает многие страны Европы, в том числе большая часть автокефальных церквей, Вселенский Патриархат (кроме Афона), Римская церковь, большинство протестантских церквей, православные церкви в Греции, Румынии, Болгарии, Кипре, Албании, Чехии, Словакии и США.

А вот 7 января Рождество отмечают в Московском Патриархате, Сербии, в некоторых церквях Грузии, Греции, Армении, Кыргызстана, Казахстана и Польши. А еще недавно отмечали в Православной церкви Украины и Греко-католической церкви Украины.