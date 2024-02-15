RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Можно ли избежать мобилизации через религию и какие веры запрещают брать оружие в руки

Можно ли избежать мобилизации через религию (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине во время всеобщей мобилизации подлежат призыву все военнообязанные. Существует мнение, что можно избежать мобилизации по религиозным убеждениям. Однако это не совсем так.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие религии запрещают брать в руки оружие и подлежат ли мобилизации обвиняемые.

При написании материала использовались следующие источники: Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", 335 статья КПК Украини.

Может ли верующий избежать мобилизации

В Украине условия призыва в армию одинаковы для всех. Конституция закрепляет равенство всех граждан и не допускает дискриминации по признаку религии. Однако для тех, кому религия не позволяет брать в руки оружие, предусмотрена возможность альтернативной службы.

Поэтому верующие могут находиться в штате Вооруженных сил, но не воевать.

Также могут мобилизовать на службу священников и руководителей религиозных организаций, поскольку исключения по ним не были внесены в законодательство.

Указ Президента Украины №64/2022 не ограничивает право на альтернативную службу даже во время военного положения. Верующие могут просить направить их на альтернативную службу, предоставляя справку от своей религиозной общины в подтверждение своих религиозных убеждений.

Вопрос мобилизации лиц, ранее проходивших альтернативную службу вместо срочной военной, не имеет четкого законодательного урегулирования.

Какие религии запрещают брать в руки оружие

Есть 10 религиозных организаций, запрещающих брать в руки оружие. В частности, такие ограничения имеют:

  • адвентисты-реформисты
  • адвентисты седьмого дня
  • евангельские христиане
  • евангельские христиане-баптисты
  • мученики
  • свидетели Иеговы
  • харизматические христианские церкви и церкви, приравненные к ним в соответствии с зарегистрированными уставами
  • христиане веры евангельской и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам
  • общество Сознания Кришны

Поэтому во время действия военного положения заменить военную службу альтернативной нельзя.

Подлежат мобилизации обвиняемые

Пунктом 14 части 2 статьи 17 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" предусмотрено, что отсрочка от призыва предоставляется призывникам, которым сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения или в отношении которых уголовное дело рассматривается судом - до принятия соответствующего решения.

Учитывая эту норму, происходит путаница, потому что подозреваемые и обвиняемые считают, что это дает право на отсрочку. Это правило действует только от призыва на военную службу. А отсрочку от призыва во время мобилизации не дает.

Бывают случаи, когда обвиняемых не мобилизовывали в связи с тем, что происходило активное судебное разбирательство уголовного дела.

Однако официальную отсрочку никто не предоставляет.

К тому же есть возможность остановки судебного производства, когда обвиняемый мобилизован в ряды ВСУ. Важно, что в отношении других обвиняемых суд продолжает судебное разбирательство.

Ранее мы сообщали, как сейчас наказывают уклоняющихся от мобилизации в Украине.

Также читайте, как будут накладывать аресты на счета согласно новому закону о мобилизации.

Читайте РБК-Украина в Google News
віруванняМобилизация в УкраинеПовестки