Можно ли избежать мобилизации через религию и какие веры запрещают брать оружие в руки

В Украине во время всеобщей мобилизации подлежат призыву все военнообязанные. Существует мнение, что можно избежать мобилизации по религиозным убеждениям. Однако это не совсем так.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие религии запрещают брать в руки оружие и подлежат ли мобилизации обвиняемые.
При написании материала использовались следующие источники: Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", 335 статья КПК Украини.
В Украине условия призыва в армию одинаковы для всех. Конституция закрепляет равенство всех граждан и не допускает дискриминации по признаку религии. Однако для тех, кому религия не позволяет брать в руки оружие, предусмотрена возможность альтернативной службы.
Поэтому верующие могут находиться в штате Вооруженных сил, но не воевать.
Также могут мобилизовать на службу священников и руководителей религиозных организаций, поскольку исключения по ним не были внесены в законодательство.
Указ Президента Украины №64/2022 не ограничивает право на альтернативную службу даже во время военного положения. Верующие могут просить направить их на альтернативную службу, предоставляя справку от своей религиозной общины в подтверждение своих религиозных убеждений.
Вопрос мобилизации лиц, ранее проходивших альтернативную службу вместо срочной военной, не имеет четкого законодательного урегулирования.
Есть 10 религиозных организаций, запрещающих брать в руки оружие. В частности, такие ограничения имеют:
Поэтому во время действия военного положения заменить военную службу альтернативной нельзя.
Пунктом 14 части 2 статьи 17 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" предусмотрено, что отсрочка от призыва предоставляется призывникам, которым сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения или в отношении которых уголовное дело рассматривается судом - до принятия соответствующего решения.
Учитывая эту норму, происходит путаница, потому что подозреваемые и обвиняемые считают, что это дает право на отсрочку. Это правило действует только от призыва на военную службу. А отсрочку от призыва во время мобилизации не дает.
Бывают случаи, когда обвиняемых не мобилизовывали в связи с тем, что происходило активное судебное разбирательство уголовного дела.
Однако официальную отсрочку никто не предоставляет.
К тому же есть возможность остановки судебного производства, когда обвиняемый мобилизован в ряды ВСУ. Важно, что в отношении других обвиняемых суд продолжает судебное разбирательство.
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