Можно ли избежать мобилизации через религию и какие веры запрещают брать оружие в руки

Может ли верующий избежать мобилизации

В Украине условия призыва в армию одинаковы для всех. Конституция закрепляет равенство всех граждан и не допускает дискриминации по признаку религии. Однако для тех, кому религия не позволяет брать в руки оружие, предусмотрена возможность альтернативной службы.

Поэтому верующие могут находиться в штате Вооруженных сил, но не воевать.

Также могут мобилизовать на службу священников и руководителей религиозных организаций, поскольку исключения по ним не были внесены в законодательство.

Указ Президента Украины №64/2022 не ограничивает право на альтернативную службу даже во время военного положения. Верующие могут просить направить их на альтернативную службу, предоставляя справку от своей религиозной общины в подтверждение своих религиозных убеждений.

Вопрос мобилизации лиц, ранее проходивших альтернативную службу вместо срочной военной, не имеет четкого законодательного урегулирования.

Какие религии запрещают брать в руки оружие

Есть 10 религиозных организаций, запрещающих брать в руки оружие. В частности, такие ограничения имеют:

адвентисты-реформисты

адвентисты седьмого дня

евангельские христиане

евангельские христиане-баптисты

мученики

свидетели Иеговы

харизматические христианские церкви и церкви, приравненные к ним в соответствии с зарегистрированными уставами

христиане веры евангельской и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам

общество Сознания Кришны

Поэтому во время действия военного положения заменить военную службу альтернативной нельзя.

Подлежат мобилизации обвиняемые

Пунктом 14 части 2 статьи 17 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" предусмотрено, что отсрочка от призыва предоставляется призывникам, которым сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения или в отношении которых уголовное дело рассматривается судом - до принятия соответствующего решения.

Учитывая эту норму, происходит путаница, потому что подозреваемые и обвиняемые считают, что это дает право на отсрочку. Это правило действует только от призыва на военную службу. А отсрочку от призыва во время мобилизации не дает.

Бывают случаи, когда обвиняемых не мобилизовывали в связи с тем, что происходило активное судебное разбирательство уголовного дела.

Однако официальную отсрочку никто не предоставляет.

К тому же есть возможность остановки судебного производства, когда обвиняемый мобилизован в ряды ВСУ. Важно, что в отношении других обвиняемых суд продолжает судебное разбирательство.