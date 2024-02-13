Как сейчас наказывают уклонистов от мобилизации в Украине. В Нацполиции рассказали правду

Мобилизация в Украине продолжается, а с ней увеличивается и количество уклоняющихся от армии.

Как наказывают уклонистов в Украине

Об этом рассказал первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - руководитель Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

По его словам, на сегодняшний день в суд направлено 2600 дел.

"Поэтому исключительно после того, как поступят списки таких лиц, мы начинаем работать. Там есть определенные процедуры. Мы провели, кстати, ряд совещаний по этому поводу с представителями Минобороны, утвердили общие алгоритмы относительно того, как мы будем действовать, в чем заключается их работа, а в чем наша", - сказал Цуцкиридзе.

Отметим, что подобные дела несколько медленно рассматриваются в судах.

"Мы понимаем, что на судей большая нагрузка, но уже есть и приговоры. В 2022 году вынесено 250 приговоров, а в 2023 - около 300. Все-таки, чтобы люди чувствовали, что против наказания нет за этим преступлением, судам нужно еще поработать", - сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины.

Среди областей Украины, лидирующих в количестве уголовных производств по фактам уклонения от мобилизации, следует выделить приграничные регионы: Одесскую, Закарпатскую, Львовскую и Черновицкую области.

"Если анализировать те приговоры, которые уже есть, то в подавляющем большинстве уклоняющиеся от мобилизации получают условные сроки наказания. Суды учитывают моральное состояние, какие-то этические вещи, наличие родственников, которые находятся на содержании этих людей, детей, их аргументы относительно непригодности" в службу, хотя медицинская комиссия предоставляет справку, что он годен", - добавил Цуцкиридзе.