Новый законопроект о мобилизации: адвокат объяснил, как будут накладывать аресты на счета

Верховная рада 7 февраля одобрила в первом чтении законопроект об усилении мобилизации . Известно, как будут накладывать аресты на счета военнообязанных и какие есть способы защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал адвоката Романа Симутина .

Детали

В соответствии с требованиями нового законопроекта о мобилизации, если вы не явились в ТЦК или проигнорировали повестку, отправленную по почте или в электронный кабинет, то подается заявление в суд.

В течение 15 дней суд арестовывает ваши счета, ценности в банках, электронные средства и ценные бумаги.

Для этого в Кодекс административного судопроизводства (КАСУ) добавляют новую статью 283-2, где четко прописывают все сроки и порядок подачи заявления.

Адвокат отметил, что заявление в суд подается в течение 5 дней со дня установления обстоятельств, то есть, когда ТЦК установил факт вашего неприбытия.

Производство открывается в течение 5 дней. Далее судебное решение принимается не позднее 15 дней со дня открытия производства по делу.

Если вы должным образом уведомлены о дате, времени и месте рассмотрения дела, но не прибыли, тогда суд рассматривает заявление в письменном производстве и выносит решение, подлежащее немедленному исполнению.

То есть через 20 дней у вас могут быть заблокированы счета.

"В Кодексе, и это подтвердил Верховный Суд, существует только один надлежащий способ уведомления о рассмотрении дела - это вызов путем вручения повестки, которая отправляется по почте. А теперь считаем. Повестки суды отправляют раз, максимум дважды в неделю. Пересылка, вручение адресату - это уже как минимум 10-12 дней. А сколько же остается на поиск адвоката, изучение дела и выстраивание позиции? - говорит адвокат.

Апелляция

Возможность апелляционного обжалования сохраняется и подается в течение 15 дней со дня объявления решения и рассматривается в пятнадцатидневный срок со дня открытия производства, то есть в 20-дневный срок.

Симутин отметил, что возможность обжалования в Верховном суде не предусмотрена. А если такая возможность отсутствует, значит, отсутствует единая практика применения этих норм, которые каждый судья будет трактовать по-своему.

"Это и есть самый главный риск", - добавил специалист.

Способы защиты

Заявление не отвечает требованиям

В самой статье указано, что заявление должно удовлетворять требованиям из шести пунктов. Их несоблюдение позволяет суду отправить заявление для устранения недостатков, установив для таких поправок срок не более 10 дней.

Даже если производство будет открыто, но заявление не будет соответствовать требованиям, вы можете потребовать закрытия производства.

Также существует небольшая вероятность отложения рассмотрения дела, если вас не сообщили должным образом, то есть суд не получил назад корешок почтового отправления о вручении повестки о вызове в суд.

Прошел срок привлечения к ответственности

Сроки привлечения к административной ответственности по ст. 210-1 КУоАП - 2 месяца со дня неприбытия по повестке в ТЦК.

После истечения данного срока все действия по вынесению постановления являются незаконными. Термин "со дня обнаружения", добавленный в ст. 283-2 КАСУ, прописанный вопреки всем нормам, поскольку срок привлечения к административной ответственности четко определен КУоАП и составляет 2 месяца.

Дополнительные материалы

Судья не сможет, вернее, не должен вынести решения, не исследовав все обстоятельства дела. А за 15 дней их практически невозможно истребовать и изучить.

"И что должен делать суд? Выносить решение в течение 15 дней? Не выносишь вовремя, значит нарушаешь сроки - давай иди на дисциплинарную комиссию. Выносишь, а потом апелляция отменит? Снова подпадаешь под дисциплинарку", - добавил специалист.

Предложенные в сроках изменения фактически нивелируют обязанность суда полно, объективно и беспристрастно рассмотреть дело. Поэтому это еще один способ построения защиты.