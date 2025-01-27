Как и когда принимать витаминные добавки, чтобы они принесли максимум пользы
Здоровое и сбалансированное питание - лучший способ удовлетворить потребности организма в питательных веществах. В то же время иногда возникает потребность в дополнительном приеме витаминов и минералов. Особенно это касается витамина D в холодные сезоны или в случае подтвержденного дефицита определенных микронутриентов.
Как именно принимать добавки для максимальной пользы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.
Как и когда принимать добавки:
Поливитаминно-минеральные комплексы: лучше принимать вместе с едой, чтобы избежать дискомфорта в желудке.
Водорастворимые витамины (группа B, витамин С): принимайте ежедневно с едой или без нее. Витамин B12 лучше усваивается с пищей, а с витамином С делайте перерыв в 2 часа.
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K): обязательно употребляйте с продуктами, содержащими жиры, например авокадо или орехи.
Препараты железа: лучше усваиваются натощак, запивайте водой или цитрусовым соком. Избегайте сочетания с кальцием.
Минеральные добавки: принимайте кальций, магний и цинк в разные приемы пищи, не комбинируя с поливитаминными комплексами.
Витамин А: соблюдайте дозировки, особенно во время беременности. Чрезмерное количество может вызвать негативные последствия.
Пренатальные витамины: важны для здоровья ребенка, но могут вызвать тошноту. Рекомендуется принимать перед сном с легким перекусом.
Внимание к дозировкам и взаимодействиям
Тщательно изучайте состав диетических добавок. Чрезмерные дозы могут привести к побочным эффектам: от диареи до повреждения органов. Обращайте внимание на взаимодействия: например, витамин К может снижать эффективность препаратов для разжижения крови, а кальций или магний - влияние препаратов для щитовидной железы.
Полезны ли витаминные леденцы?
Леденцы с витаминами удобны, но могут содержать лишний сахар и недостаточное количество микронутриентов. Такие добавки не всегда обеспечивают заявленный состав, поэтому следует выбирать только проверенную продукцию.
Диетические добавки должны соответствовать вашему возрасту, полу и потребностям. Людям пожилого возраста нужны большие дозы кальция, витаминов D и B12, а женщинам после менопаузы - добавки для защиты костей. Для точности ведите дневник приема, чтобы контролировать количество питательных веществ.
Сбалансированное питание, внимательный подход к выбору добавок и консультации с врачом помогут получить максимум пользы без вреда для здоровья.
Также мы писали о популярном витамине, который предотвращает катаракту и может изменить все.
Вам будет интересно прочитать, какая таблетка поможет вам при усталости.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.