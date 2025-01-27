Продается в каждой аптеке. Дешевый витамин, с которым ОРВИ закончится на два дня раньше

Страдаете от простуды? Хотите как можно быстрее выздороветь? Выход есть. Врач назвал недорогой витамин, который поможет вам быстрее "встать на ногу".

О каком именно витамине идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror .

Какой витамин поможет выздороветь от ОРВИ

Поскольку зимние холода продолжаются, такие болезни, как простуда и грипп, свирепствуют. Эти сезонные заболевания могут нарушить планы на несколько недель, пока люди выздоравливают и изолируются, чтобы предотвратить распространение вируса.

Врач Амир Хан рассказал, что добавки цинка может ускорить выздоровление примерно на два дня.

"Если вы простудились, принимайте цинк. Это может сократить продолжительность вашей простуды на два с четвертью дня", - сказал медик.

Но есть одно условие, начать прием добавки надо, как только появляются симптомы простуды.

То же исследование показало, что витамин С может сократить продолжительность простуды, но только если добавка была принята до того, как вы заболели, поскольку она не будет настолько эффективной, как только появятся симптомы.

Цинк естественным образом присутствует в таких продуктах, как морепродукты, молочные продукты, яйца и красное мясо.

Кроме этих добавок, врач подчеркнул, что самый эффективный способ минимизировать продолжительность болезни этой зимой - это в первую очередь предупредить заболевание.

"Гигиена рук очень важна, потому что основной путь распространения этих вирусов простуды - через капли, которые могут попасть на вашу руку и в дыхательные пути. Также держите свои поверхности чистыми", - посоветовал эксперт.