Можно ли ходить на кладбище после обеда? Что говорят суеверия и церковь

Тема смерти и кладбища всегда окутана суевериями и так называемыми "народными приметами". Но все они идут в разрез тем, что говорит церковь. И это касается популярного мнения о том, что на кладбище якобы "запрещено" ходить после обеда.

При написании материала были использованы источники: Gazeta.UA, видео с YouTube-канала блогера и клирика Благовещенского храма в городе Кропивницкий Ивана Верескуна.

Что об этом говорят приметы и как эту тему комментирует церковь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Можно ли ходить на кладбище после обеда - приметы

Считается, что на кладбище лучше ходить по утрам. А вот после обеда, как утверждают приметы, делать это следует с осторожностью.

Все дело в том, что существуют предрассудки об общении с мертвецами. И если живой человек приходит на могилу с размышлениями или вопросами после обеда, душа того, кого уже нет на этом свете, якобы может это услышать, а затем "прийти во сне".

К тому же верующие в предрассудки советуют не оставаться на кладбище после заката. Это может навлечь беду, болезни и смерть.

Поэтому приметы советуют ходить на кладбище утром, а если и после обеда, то небольшими компаниями (чтобы не тревожить мертвецов) и исключительно до наступления темноты.

Можно ли ходить на кладбище вечером (иллюстрация: GettyImages)

Когда правильно ходить на кладбище - мнение церкви

По мнению клирика, нет "правильного" времени для посещения кладбища. Туда можно ходить, отмечает Верескун, пока кладбище открыто.

"Там гораздо спокойнее и безопаснее чем в любом другом месте. Хотя из-за страха смерти мы боимся, нас это пугает, нам некомфортно... Как говорили в народе, нужно быть осторожными с живыми, а не с мертвыми. Мертвые не несут такой угрозы как живые", - отмечал священник.

"Не обязательно это должно быть только утром, потому что часто почему-то говорят, что нужно только утром, а в обед нельзя. После обеда тоже можно, пока работает кладбище. В течение дня всегда можно прийти", - добавлял он.

По словам Верескуна, на кладбище люди могут по-другому взглянуть на свою жизнь. Когда мы видим эти могилы и понимаем, что "время наше очень скоротечно", добавил клирик, мы понимаем, как важно все успеть.