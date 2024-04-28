Этнолог рассказала, какие украинские пасхальные традиции уничтожила советская власть

Одним из главных принципов политики СССР было ведение антирелигиозной деятельности. Советская власть уничтожала все, что хоть какое-то отношение имело к церкви. Из-за этого много украинских пасхальных традиций "вымерли".

Какие пасхальные традиции уничтожила советская власть

"Советские власти запрещали и боролись с пасхальными традициями, поэтому многие из них уже отошли", - говорит ученая.

В частности, из-за антирелигиозной политики СССР исчез обычай, когда в ночь с субботы на Пасхальное воскресенье возле церкви разжигали костер. Парни для него собирали старые телеги, колеса, могли даже брать кресты с кладбищ, которые уже были непригодны, и сжигали их в огне. Иногда похищали старые вещи со дворов и тоже бросали в костер.

"С религиозной точки зрения - это было чередование возле гроба Господня, а с народной - все жители села должны были присутствовать - кто-то в церкви, кто-то возле огня. Если какая-то женщина туда не придет, то другие подозревали ее в том, что она ведьма", - говорит Кривенко.

Также из-за советских запретов пострадал обрядовый фольклор.

"Веснянки когда-то пели с начала марта и вплоть до Зеленых праздников. Сейчас срок исполнения очень сократился - в основном это только Пасхальные праздники. Много фольклора запрещалось, забылось. Песни, которые когда-то имели сакральное значение и были предназначены, чтобы призвать весну, сейчас потеряли смысл, и превратились в детские игры", - объясняет этнолог.

Обрядовый фольклор очень пострадал из-за советских запретов (фото: Музей Ивана Гончара)

"В некоторых местностях с восстановлением независимости Украины традиции начали возрождать. Есть коллективы, которые пытаются вернуть к жизни гаивки и веснянки, но в полной мере это уже не удастся сделать", - говорит Кривенко.

Также она отмечает, что некоторые пасхальные традиции исчезли, потому что у украинцев изменился способ хозяйствования и жизни.

"Когда говорим о традиционной культуре, то речь идет о том времени, когда было зафиксировано много материалов, а это ХІХ- начало ХХ века. Сейчас мы живем в технологическом обществе, а 100 лет назад все происходило совершенно иначе. Например, сейчас есть много предприятий, которые выпекают паски на продажу, когда-то каждая хозяйка готовила их сама", - отмечает этнолог.

Пасха близ Ровно, 1920-е годы (фото: doba.te.ua)