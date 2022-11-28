Этот маленький трюк с электрическим чайником сэкономит десятки киловатт

Электрочайник является наиболее используемым бытовым прибором дома или в квартире. Соответственно внутри него появляется слой накипи, из-за которого чайник потребляет больше электроэнергии.

Какая простая хитрость поможет этого избежать - читайте ниже в материале Styler.

Что заставляет чайник "мотать" больше?

Частое использование электрочайника влечет за собой появление известкового налета на внутренних стенках прибора. Для того чтобы вскипятить воду, чайник нуждается вдвое больше электроэнергии, поскольку имеет такой неприятный "груз" внутри.

Слишком большое количество налета также может усугубить работу чайника. К тому же лишний слой негативно отразится на вашем здоровье, поскольку накипь - это примеси, которые содержались в воде.

Как отчистить чайник от налета?

Очистить чайник без вспомогательных веществ у вас точно не получится. Искушенные хозяйки используют белый уксус, лимонный сок или пищевую соду.

Белый уксус может растворять известковый налет и жир. Это делает его прекрасной альтернативой более сильным и жестким химикатам, например отбеливателю.

Лимонный сок является одним из лучших натуральных очищающих средств за счет свойств лимонной кислоты. Он также обладает антибактериальными свойствами, что поможет продезинфицировать чайник.

Лимонный сок очистит чайник без лишних примесей (фото: Freepik)

Эти два вещества можно использовать отдельно, а можно вместе для достижения лучшего эффекта очистки, если ситуация уже запущена. Вскипятите чайник и дайте ему постоять пол часа, чтобы смесь смогла прореагировать.

Если хотите пойти по более простому пути, возьмите пищевую соду. При добавлении в чайник убедитесь, что она полностью растворилась. После того как смесь прокипит около 15 минут, дайте ей остыть еще 15 минут.

После использования какого-либо из указанных средств обязательно промойте чайник холодной проточной водой.