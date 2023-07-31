Можна ли делить капсулы. Запомните навсегда этот ответ врача

Очень много препаратов, в том числе антидепрессанты, имеют форму выпуска капсулы. Люди часто задаются вопросом, можно ли делить такие лекарства.

Так можно ли делить капсулы?

Врач рассказал, что многие знают, что капсулы делить, высыпать нельзя потому, что если содержимое капсулы попадает без капсулы в желудок, он просто нейтрализуется желудочным соком и не будет действовать.

Капсула с содержимым перед тем как раствориться, должна дойти до кишечника, там где нет кислой среды и лекарственный препарат будет впитываться в кровь. Именно поэтому на упаковках с капсулами пишут гастрорезистентные (устойчивые к содержимому желудка) или кишечнорастворимые (растворяются в кишечнике).

"У меня много, кстати, пациентов спрашивало, почему разные капсулы, там гастрорезистентные, а там кишечнорастворимые. Это одинаковые капсулы. И почему-то так случилось, что некоторые препараты в соответствующей дозировке нет или их трудно найти. Например, тот же Венлафаксин (Велаксин) 37,5 мг. А есть капсулы 75 мг. А как мы все знаем, что нужно начинать с дозировки 37,5 мг", - написал медик.

Поэтому в некоторых случаях капсулы делить можно, уверяет доктор.

Для этого осторожно раскройте капсулу и равномерно распределите содержимое по половинкам капсулы и содержимое каждой половинки хорошо закройте свежим хлебом. Это делается для того, чтобы хлеб не растворился в желудке и самодельная капсула дошла до кишечника и там растворилась.

"Некоторые могут сказать, что будет неравномерно разделены капсулы и разное немного дозировки, но как мы знаем что дозировка 37,5 мг это временно, и используется для перехода на более высокую", - отметил Евгений.

Также можно купить в аптеке капсулы с БАДАми или специальные "пустышки" и распределить по ним 37,5 мг.