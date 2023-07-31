Чи можна ділити капсули? Запам'ятайте назавжди цю відповідь лікаря
Дуже багато препаратів, зокрема антидепресанти, мають форму випуску капсули. Люди часто запитують, чи можна ділити такі ліки.
На це запитання відповів у Instagram лікар-невролог, психіатр найвищої категорії Євген Скрипник.
Тож чи можна ділити капсули?
Лікар розповів, що багато хто знає, що капсули ділити, висипати не можна тому, що якщо вміст капсули потрапляє без капсули в шлунок, він просто нейтралізується шлунковим соком і не діятиме.
Капсула зі вмістом перед тим як розчинитися, повинна дійти до кишечника, там де немає кислого середовища і лікарський препарат всмоктуватиметься в кров. Саме тому на упаковках з капсулами пишуть гастрорезистентні (стійкі до вмісту шлунка) або кишковорозчинні (розчиняються в кишечнику).
"У мене багато, до речі, пацієнтів питало, чому різні капсули, там гастрорезистентні, а там кишковорозчинні. Це однакові капсули. І чомусь так сталося, що деяких препаратіву відповіднім дозуванні немає або їх важко знайти. Наприклад, той же Венлафаксин (Велаксин) 37,5 мг. А є капсули 75 мг. А як ми всі знаємо, цей препарат потрібно починати з дозування 37,5 мг", - написав медик.
Тому в деяких випадках капсули можна ділити, запевняє лікар.
Для цього обережно розкрийте капсулу та рівномірно розподіліть вміст по половинках капсули й вміст кожної половинки добре закрийте свіжим хлібом. Це робиться для того, щоб хліб не розчинився в шлунку і саморобна капсула дійшла до кишківника і там розчинилася.
"Дехто може сказати, що буде нерівномірно розділені капсули і різне трохи дозування, але як ми знаємо що дозування 37,5 мг це тимчасово, і використовується для переходу на більш високе", - зазначив Євген.
Також можна купити в аптеці капсули з БАДАми або спеціальні "пустушки" і розподілити по них 37,5 мг.
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