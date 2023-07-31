ua en ru
Пн, 31 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи можна ділити капсули? Запам'ятайте назавжди цю відповідь лікаря

Новость на русском →
Понеділок 31 липня 2023 08:42
Чи можна ділити капсули? Запам'ятайте назавжди цю відповідь лікаря Фото: Лікар розповів, чи можна ділити капсули (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Євген Скрипник

Дуже багато препаратів, зокрема антидепресанти, мають форму випуску капсули. Люди часто запитують, чи можна ділити такі ліки.

На це запитання відповів у Instagram лікар-невролог, психіатр найвищої категорії Євген Скрипник.

Тож чи можна ділити капсули?

Лікар розповів, що багато хто знає, що капсули ділити, висипати не можна тому, що якщо вміст капсули потрапляє без капсули в шлунок, він просто нейтралізується шлунковим соком і не діятиме.

Капсула зі вмістом перед тим як розчинитися, повинна дійти до кишечника, там де немає кислого середовища і лікарський препарат всмоктуватиметься в кров. Саме тому на упаковках з капсулами пишуть гастрорезистентні (стійкі до вмісту шлунка) або кишковорозчинні (розчиняються в кишечнику).

"У мене багато, до речі, пацієнтів питало, чому різні капсули, там гастрорезистентні, а там кишковорозчинні. Це однакові капсули. І чомусь так сталося, що деяких препаратіву відповіднім дозуванні немає або їх важко знайти. Наприклад, той же Венлафаксин (Велаксин) 37,5 мг. А є капсули 75 мг. А як ми всі знаємо, цей препарат потрібно починати з дозування 37,5 мг", - написав медик.

Тому в деяких випадках капсули можна ділити, запевняє лікар.

Для цього обережно розкрийте капсулу та рівномірно розподіліть вміст по половинках капсули й вміст кожної половинки добре закрийте свіжим хлібом. Це робиться для того, щоб хліб не розчинився в шлунку і саморобна капсула дійшла до кишківника і там розчинилася.

"Дехто може сказати, що буде нерівномірно розділені капсули і різне трохи дозування, але як ми знаємо що дозування 37,5 мг це тимчасово, і використовується для переходу на більш високе", - зазначив Євген.

Також можна купити в аптеці капсули з БАДАми або спеціальні "пустушки" і розподілити по них 37,5 мг.

Читайте також, чому не можна ділити таблетки і розтирати в порошок.

А ще писали про те, як насправді потрібно правильно приймати ліки.

Читайте РБК-Україна в Google News
лікарі препарати