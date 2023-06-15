Почему нельзя делить таблетки и растирать их в порошок: врач дал четкое объяснение
Человек не всегда может проглотить таблетку целиком и поэтому многие пытаются ее разделить на части или даже растереть в порошок. Но делать так категорически нельзя.
Об этом рассказал врач-инфекционист Виктор Петров на своей странице в Instagram.
По словам специалиста, растирать в порошок можно только те таблетки, у которых нет специальной оболочки. Например, анальгин или цитрамон. И делать это можно только при необходимости и после согласования с врачом.
"Друзья, таблетки делают в таком виде не просто так. Вид таблетки и ее оболочка - это оптимальный вариант для лечения", - подчеркивает Петров.
Он добавил, что таблетки бывают настолько горькими, что люди стараются их просто проглотить, а не разжевать.
"Если их просто проглотить, то они будут действовать не так быстро или с меньшей эффективностью", - пояснил врач.
А для тех, кому сложно прожевать или страшно, часто существуют аналоги - в другой лекарственной форме. Например, таблетки для рассасывания или "под язык", которые не стоит торопиться запивать. Если таблетку для рассасывания просто проглотить, то это может вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, Виктор Петров не рекомендует делить таблетки на части, так как это может навредить лечению.
"Если вы, к примеру, разделите таблетку Мезима, то она не сможет подействовать на 100% там, где это необходимо. Деление таблеток не дает им нормально действовать, а в некоторых случаях это может привести к легким царапинам трахеи из-за острых концов поделенной таблетки. Форма и способ приема таблеток делают на основе исследований. Если бы таблетки могли бы быть меньше по размеру или другой формы, то их бы так и производили", - подчеркивает специалист.
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