Як правильно приймати таблетки: про це більшість людей не знає
Більшість людей приймає ліки сидячи або стоячи. Але виявилося, що положення тіла при прийомі таблеток теж має значення. Від цього залежить швидкість розчинення таблеток в організмі та наступ позитивного ефекту.
Про це йдеться в дослідженні вченого з Університету Джона Хопкінса Раджата Міттала.
За словами фахівця, найефективніший спосіб прийому таблеток - лежачи на правому боці. Швидкість розсмоктування препарату в такому положення у 2,3 раза швидше, ніж у вертикальному положенні або лежачи на спині.
В середньому, будь-яка таблетка в положенні на правому боці розчиниться в організмі за 10 хвилин.
Як показує дослідження Раджата Міттала, при такому положенні таблетка швидко направляється в найглибшу частину шлунка, яку називають антральним відділом.
Більшість таблеток не починають діяти, поки не потраплять в кишечник. І чим швидше препарат розчиниться, тим швидше він перейде у дванадцятипалу кишку, першу частину тонкої кишки.
За словами вчених, саме положення тіла допомагають цьому процесу завдяки гравітації та природної асиметрії шлунка.
Є ще одне положення тіла, яке дозволяє швидко досягти таблетки точки призначення - вертикальне, сидячи або стоячи. У цьому положенні для повного розчинення знадобиться 23 хвилини.
Положення лежачи на спині - зайняло за швидкістю тільки третє місце.
А ось в положенні лежачи на лівому боці таблетка буде розчинятися в організмі найдовше - всмоктування препарату може зайняти до 100 хвилин. Цей спосіб підходить для тих препаратів, у яких швидке дію не є в пріоритеті лікування.
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