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Як правильно приймати таблетки: про це більшість людей не знає

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Неділя 11 вересня 2022 16:46
Як правильно приймати таблетки: про це більшість людей не знає Фото: Вчені назвали кращу позу для прийому ліків (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Більшість людей приймає ліки сидячи або стоячи. Але виявилося, що положення тіла при прийомі таблеток теж має значення. Від цього залежить швидкість розчинення таблеток в організмі та наступ позитивного ефекту.

Про це йдеться в дослідженні вченого з Університету Джона Хопкінса Раджата Міттала.

За словами фахівця, найефективніший спосіб прийому таблеток - лежачи на правому боці. Швидкість розсмоктування препарату в такому положення у 2,3 раза швидше, ніж у вертикальному положенні або лежачи на спині.

В середньому, будь-яка таблетка в положенні на правому боці розчиниться в організмі за 10 хвилин.

Як показує дослідження Раджата Міттала, при такому положенні таблетка швидко направляється в найглибшу частину шлунка, яку називають антральним відділом.

Більшість таблеток не починають діяти, поки не потраплять в кишечник. І чим швидше препарат розчиниться, тим швидше він перейде у дванадцятипалу кишку, першу частину тонкої кишки.

За словами вчених, саме положення тіла допомагають цьому процесу завдяки гравітації та природної асиметрії шлунка.

Є ще одне положення тіла, яке дозволяє швидко досягти таблетки точки призначення - вертикальне, сидячи або стоячи. У цьому положенні для повного розчинення знадобиться 23 хвилини.

Положення лежачи на спині - зайняло за швидкістю тільки третє місце.

А ось в положенні лежачи на лівому боці таблетка буде розчинятися в організмі найдовше - всмоктування препарату може зайняти до 100 хвилин. Цей спосіб підходить для тих препаратів, у яких швидке дію не є в пріоритеті лікування.

До речі, раніше ми писали про те, якими напоями категорично не можна запивати ліки.

А ще розповідали про те, що названо найпростіші способи заснути без ліків і виспатися.

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