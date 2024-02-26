Может ли уехать за границу мужчина, жена которого имеет инвалидность: адвокат дал разъяснение

Как отмечает специалист, наличие у жены II степени инвалидности достаточно для получения отсрочки от мобилизации и права выезда за границу.

Для выезда потребуются следующие документы:

Паспорт для выезда за границу (мужа и жены)

Оригинал свидетельства о браке

Пенсионное удостоверение жены, в котором указана группа и причина инвалидности

Место регистрации (не имеет значения - общее или по отдельности).

Также пригодятся военные документы.

"А вот с документами по ТЦК на сегодня сложилась такая ситуация, что пограничники требуют их, несмотря на то, что это не предусмотрено Правилами пересечения границы и судебная практика, к сожалению их в этом поддерживает", - подчеркивает адвокат.

Поэтому нужно иметь с собой:

Военно-учетный документ (приписное, военный билет, временное удостоверение военнообязанного), в котором стоит штамп о нахождении на учете и наличие отсрочки на основании абзаца 11 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Получить такой документ и отметки в нем можно в ТЦК, однако придется доказывать сотрудникам ТЦК свое право получить отметку об отсрочке без прохождения военно-врачебной комиссии.