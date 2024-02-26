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Может ли уехать за границу мужчина, жена которого имеет инвалидность: адвокат дал разъяснение

Имеет ли право на выезд за границу мужчина, у которого жена имеет инвалидность (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Украине мужчина, у которого жена имеет инвалидность, имеет право на отсрочку от мобилизации на весь период, пока жена будет иметь установленную группу инвалидности. Но это касается случаев, когда жене установлена первая или вторая группа инвалидности.

Может ли мужчина уехать за границу в таком случае и какие понадобятся документы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение адвоката Андрея Межирицкого для B2B Consult.

Как отмечает специалист, наличие у жены II степени инвалидности достаточно для получения отсрочки от мобилизации и права выезда за границу.

Для выезда потребуются следующие документы:

  • Паспорт для выезда за границу (мужа и жены)
  • Оригинал свидетельства о браке
  • Пенсионное удостоверение жены, в котором указана группа и причина инвалидности
  • Место регистрации (не имеет значения - общее или по отдельности).
  • Также пригодятся военные документы.

"А вот с документами по ТЦК на сегодня сложилась такая ситуация, что пограничники требуют их, несмотря на то, что это не предусмотрено Правилами пересечения границы и судебная практика, к сожалению их в этом поддерживает", - подчеркивает адвокат.

Поэтому нужно иметь с собой:

Военно-учетный документ (приписное, военный билет, временное удостоверение военнообязанного), в котором стоит штамп о нахождении на учете и наличие отсрочки на основании абзаца 11 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Получить такой документ и отметки в нем можно в ТЦК, однако придется доказывать сотрудникам ТЦК свое право получить отметку об отсрочке без прохождения военно-врачебной комиссии.

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Мобилизация в УкраинеПризыв в армиюВыезд за границу