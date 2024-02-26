Чи може виїхати за кордон чоловік, дружина якого має інвалідність: адвокат дав роз'яснення

Як зазначає фахівець, наявність у дружини II степені інвалідності - достатньо для отримання відстрочки від мобілізації та права виїзду за кордон.

Для виїзду потрібні будуть такі документи:

Паспорт для виїзду за кордон (чоловіка та дружини)

Оригінал свідоцтва про шлюб

Пенсійне посвідчення дружини, в якому вказана група та причина інвалідності

Місце реєстрації (не має значення - спільне чи окремо).

Також знадобляться військові документи.

"А ось з документами з ТЦК на сьогодні склалася така ситуація, що прикордонники вимагають їх, попри те, що це не передбачено Правилами перетину кордону та судова практика, на жаль їх у цьому підтримує", - підкреслює адвокат.

Тому потрібно мати з собою:

Військово-обліковий документ (приписне, військовий білет, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного), в якому стоїть штамп про перебування на обліку та є наявність відстрочки на підставі абзацу 11 частини 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Отримати такий документ та позначки в ньому можна у ТЦК, однак прийдеться доводити співробітникам ТЦК своє право отримати відмітку про відстрочку без проходження військово-лікарської комісії.