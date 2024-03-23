Вы будете удивлены. Сколько лишнего веса можно набрать, выпивая капучино ежедневно в течение года

Выпить чашку кофе является частым поводом для встречи с друзьями. Практически ни одна прогулка не обходится без этих напитков. Иногда мы сами даже не замечаем, сколько латте, американо или капучино пьем каждый день. Сначала может показаться, что это невинные напитки, которые не вредят фигуре, но на самом деле они достаточно калорийны.

О том, как много лишнего веса можно набрать, выпивая каждый день в течение года капучино, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию тренера Аниты Луценко в Instagram .

Что нужно знать о калорийности капучино

"Я не против кофе, доказано, что он в небольших количествах может быть даже полезным. Но если говорить о кофе черном, то это 0 ккал и никакого влияния на вес. Хотя есть исключение, если вы пьете его и чувствуете тревогу, которую потом заедаете, так это еще тот вопрос", - говорит тренер.

Она добавляет, что совсем другая ситуация с кофе с молоком и сахаром. Например, в капучино, лате, или подобных напитках - 130 ккал/порция.

"30 напитков в месяц - это 3 900 ккал, что равно 500 г жира, если это свыше нормы потребления ккал за день. 1 капучино в день, а дней в году 365 - и получаем 47 тысяч 750 ккал дополнительных, что равно 6 кг жира", - говорит Луценко.

Стоит ли полностью отказываться от кофейных напитков

"Измените всего одну привычку и увидите результат за год не в плюс, а в минус.

При катастрофическом нарастании проблемы ожирения - это имеет смысл!

Если вы не любите черный кофе и маскируете его горький вкус молоком, сахаром, корицей, шоколадом, сиропом - может вы не любите кофе?" - говорит тренер.

Следует отслеживать, чтобы кофейные напитки с молоком и сахаром входили в дневную норму калорий, если вы не готовы от них отказаться.

Луценко также подчеркнула, что данный пост носит информационный характер и не является руководством к действиям. Информация рассчитана на здоровых людей. Людям с проблемами со здоровьем рекомендуется обратиться к профильному врачу для решения индивидуальных проблем.