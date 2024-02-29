Лучше, чем кофе: чем еще можно разбудить организм по утрам

Многие люди не представляют свое утро без чашки кофе. Этот напиток не только согревает, но и помогает организму проснуться, сконцентрироваться, дает силы и энергию. Однако заменить кофе на другой напиток можно и есть достаточно альтернатив.

Какие есть альтернативы кофе по утрам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Fit for fun.

Мятный чай

Такой чай освежает. Исследования показывают, что этот чай полезен для повышения физической работоспособности и повышения уровня кислорода в мозге.

Мята растет очень быстро, поэтому вы можете вырастить ее самостоятельно и всегда иметь под рукой свежую. Просто погрузите свежие или сушеные листья в горячую воду на несколько минут и наслаждайтесь свежим мятным чаем.

Женьшень

Если вы посмотрите на ингредиенты популярных энергетических напитков, среди них, скорее всего, окажется женьшень. В традиционной китайской медицине женьшень используется как средство, придающее энергию. Он укрепляет пять внутренних органов - селезенку, легкие, сердце, печень и почки. А еще обостряет ум.

Сейчас женьшень часто используют для улучшения памяти и выносливости, а также для повышения концентрации внимания. Попробуйте его в популярной форме чая или принимайте в виде капсул.

Вода

Как всем известно, вода полезна для организма - и она может даже оказывать тонизирующее действие, так как обезвоживание вызывает усталость. Вместо кофе пейте по утрам теплую или холодную воду. Желательно с добавлением лимона или ягод для большего вкуса.

Цикорий

Кофе из корня цикория - один из лучших способов имитировать вкус и ритуал приготовления кофе: корень обжаривается, а затем источает кофейный аромат.

Корень цикория содержит различные волокна, которые положительно влияют на пищеварение и доказали свою эффективность при повышенном уровне сахара в крови.

Растворите порошок из корня цикория в горячей воде, добавьте молоко по желанию.

Корень розы

Родиола - многолетнее цветущее растение, которое часто используют для повышения энергии и выносливости. Говорят, что корень родиолы улучшает внимание и память. По данным ученых, есть доказательства того, что корень розы улучшает физическую работоспособность и может снизить умственную усталость.