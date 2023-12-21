Может ли пересечь границу мужчина, у которого жена имеет ІІІ группу инвалидности: ответ юриста

Позволят ли мужчине в этом случае пересечь границу

"К нам обратились с вопросом, сможет ли мужчина пересечь границу, если его жена имеет ІІІ группу инвалидности. Согласно постановлению 1044 Кабмина, которое было принято осенью 2022 года, там действительно были внесены изменения. Они дают право выезжать за границу военнообязанным мужчинам, которые имеют жен с ІІІ группой инвалидности", - объяснила адвокат Мария Левченко.

Она также добавила, что мужчина должен пересекать границу вместе с супругой. При этом он должен предъявить пенсионное удостоверение, где указана группа инвалидности жены, а также необходимо будет представить свидетельство о браке.

"Мужчинам следует иметь при себе военно-учетный документ. А также у обоих должен быть загранпаспорт", - добавила юрист.

Отметим, что копии всех документов должны быть нотариально заверены, но лучше иметь оригиналы.

Количество раз пересечения границы законом не ограничено. Пограничникам не нужно предоставлять разрешения от ТЦК и СП в случае выезда за границу мужчине, имеющему жену с инвалидностью.

Важно также, что в таких случаях мужчины получают право на пересечение границы, не зависимо от группы инвалидности жены.

Добавим, что мужчина обязан вернуться в Украину, не позже его жены.