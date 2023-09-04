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Мобилизируют ли мужчину, у которого жена служит в ВСУ: объяснение юриста

Мобилизуют ли мужчину, если жена служит в ВСУ (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

В Украине мобилизация не прекращается с начала полномасштабной войны. Однако некоторые аспекты до сих пор требуют дополнительного объяснения со стороны юристов. К примеру, часто возникает вопрос, имеет ли право на отсрочку мужчина, если его жена служит в ВСУ?

Ответ на этот вопрос дала адвокат Кристина Очкур.

Предоставляют ли отсрочку мужчине, если жена служит в ВСУ

"Мужчина, жена которого служит в ВСУ, имеет право на отсрочку, если у них есть несовершеннолетние дети. То есть, если есть двое родителей и есть несовершеннолетние дети, а один из родителей служит - неважно женщина это или мужчина, второй родитель имеет право на отсрочку", - объясняет адвокат.

Чтобы получить отсрочку, нужно подать соответствующее заявление и документы, подтверждающие, что вы действительно не подлежите призыву.

Такое заявление подают в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту военного учета или призыва. Его можно подать при получении повестки или когда нужно получить отметку в военно-учетных документах для выезда за границу и т. д.

 

Кто имеет право на отсрочку

  • работники, забронированные за государственными органами предприятиями, учреждениями, организациями
  • лица с инвалидностью и лица, признанные временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья (до 6 месяцев)
  • мужчины, которые сами воспитывают ребенка, а также родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, которому не установлена инвалидность
  • мужчины, которые являются опекунами больной жены, ребенка, родителей (своих или одного из супругов)
  • лица, которые воспитывают совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы, или ребенка-сироту или детей, лишенных родительской опеки
  • лица, которые воспитывают 3 и больше детей
  • лица, имеющие жену (супруга) или родителей (своих или одного из супругов) с I или II группой инвалидности
  • работники военного управления и правоохранительных органов
  • студенты, аспиранты, докторанты, которые учатся по дневной или дуальной форме
  • научные и научно-педагогические работники, которые работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки
  • лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при участии в АТО (военнослужащие, добровольцы и т. п.)

Ранее мы писали о том, что осенью некоторые женщины должны встать на военный учет.

Читайте также о том, какой хитрый трюк используют работники ТЦК, чтобы вручить повестки.

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відстрочкаМобилизация в Украине