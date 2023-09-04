Мобилизируют ли мужчину, у которого жена служит в ВСУ: объяснение юриста

Предоставляют ли отсрочку мужчине, если жена служит в ВСУ

"Мужчина, жена которого служит в ВСУ, имеет право на отсрочку, если у них есть несовершеннолетние дети. То есть, если есть двое родителей и есть несовершеннолетние дети, а один из родителей служит - неважно женщина это или мужчина, второй родитель имеет право на отсрочку", - объясняет адвокат.

Чтобы получить отсрочку, нужно подать соответствующее заявление и документы, подтверждающие, что вы действительно не подлежите призыву.

Такое заявление подают в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту военного учета или призыва. Его можно подать при получении повестки или когда нужно получить отметку в военно-учетных документах для выезда за границу и т. д.

Кто имеет право на отсрочку