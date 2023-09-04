Мобилизируют ли мужчину, у которого жена служит в ВСУ: объяснение юриста

В Украине мобилизация не прекращается с начала полномасштабной войны. Однако некоторые аспекты до сих пор требуют дополнительного объяснения со стороны юристов. К примеру, часто возникает вопрос, имеет ли право на отсрочку мужчина, если его жена служит в ВСУ?
Ответ на этот вопрос дала адвокат Кристина Очкур.
Предоставляют ли отсрочку мужчине, если жена служит в ВСУ
"Мужчина, жена которого служит в ВСУ, имеет право на отсрочку, если у них есть несовершеннолетние дети. То есть, если есть двое родителей и есть несовершеннолетние дети, а один из родителей служит - неважно женщина это или мужчина, второй родитель имеет право на отсрочку", - объясняет адвокат.
Чтобы получить отсрочку, нужно подать соответствующее заявление и документы, подтверждающие, что вы действительно не подлежите призыву.
Такое заявление подают в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту военного учета или призыва. Его можно подать при получении повестки или когда нужно получить отметку в военно-учетных документах для выезда за границу и т. д.
Кто имеет право на отсрочку
работники, забронированные за государственными органами предприятиями, учреждениями, организациями
лица с инвалидностью и лица, признанные временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья (до 6 месяцев)
мужчины, которые сами воспитывают ребенка, а также родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, которому не установлена инвалидность
мужчины, которые являются опекунами больной жены, ребенка, родителей (своих или одного из супругов)
лица, которые воспитывают совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы, или ребенка-сироту или детей, лишенных родительской опеки
лица, которые воспитывают 3 и больше детей
лица, имеющие жену (супруга) или родителей (своих или одного из супругов) с I или II группой инвалидности
работники военного управления и правоохранительных органов
студенты, аспиранты, докторанты, которые учатся по дневной или дуальной форме
научные и научно-педагогические работники, которые работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки
лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при участии в АТО (военнослужащие, добровольцы и т. п.)