Чи мобілізують чоловіка, у якого дружина служить в ЗСУ: пояснення юриста

В Україні мобілізація не припиняється із початку повномасштабної війни, втім деякі аспекти досі вимагають додатково пояснення зі сторони юристів. Наприклад, часто виникає питання, чи має право на відстрочку чоловік, якщо його дружина служить в ЗСУ?
Відповідь на це питання дала адвокат Кристина Очкур.
Чи надають відстрочку чоловіку, якщо дружина служить в ЗСУ
"Чоловік, дружина якого служить в ЗСУ, має право на відстрочку, якщо у них є неповнолітні діти. Тобто, якщо є двоє батьків і є неповнолітні діти, а один із батьків служить - неважливо жінка це чи чоловік, другий з батьків має право на відстрочку", - пояснює адвокат.
Щоб отримати відстрочку, потрібно подати відповідну заяву та додати до неї документи, які підтверджують, що ви дійсно не підлягаєте призову.
Таку заяву подають до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем військового обліку або призову. Її можна подати при отриманні повістки або ж коли потрібно отримати відмітку у військово-облікових документах для виїзду за кордон тощо.
Хто має право на відстрочку
працівники, які заброньовані за державними органами підприємствами, установами, організаціями
особи з інвалідністю та особи, визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я (до 6 місяців)
особи, які самі виховують дитину, а також батьки, які виховують дитину з інвалідністю або тяжкохвору дитину, якій не встановлено інвалідність
чоловіки, які є доглядальниками за хворою дружиною, дитиною, батьками (своїми чи одного з подружжя)
особи, які мають на утриманні повнолітню дитину з інвалідністю І чи ІІ групи, або дитину-сироту чи дітей, позбавлених батьківського піклування
особи, у яких на утриманні 3 та більше дітей
особи, які мають дружину (чоловіка) або батьків (своїх чи одного з подружжя) з І або ІІ групою інвалідності
працівники військового управління та правоохоронних органів
студенти, аспіранти, докторанти, які навчаються за денною чи дуальною формою
наукові та науково-педагогічні працівники, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки
особи, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час участі в АТО (військовослужбовці, добровольці тощо)