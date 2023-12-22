Имеет ли право полиция вносить в свои базы данные о мужчинах, которые уклоняются от мобилизации

Мобилизация в Украине не прекращается с 24 февраля 2022 года. Нередко работникам ТЦК помогает полиция, в частности, сведения о нарушителях вносит в свою базу "АРМОР". Но законны ли такие действия?
Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Владимира Крекотня в Instagram.
Лица, уклоняющиеся от мобилизации и нарушающие военную подготовку, совершают административное нарушение по статьям 210, 210-1 КУоАП.
"Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины", - говорит юрист.
"АРМОР" (Автоматизированное Рабочее Место Оперативного Рабочего) - это интегрированная информационно-поисковая система Министерства внутренних дел Украины.
В соответствии с частью 1 статьи 25 Закона "О национальной полиции" правоохранители осуществляют информационно-аналитическую деятельность исключительно для реализации своих полномочий, определенных законом.
Полиция средствами информационно-коммуникационной системы наполняет и поддерживает в актуальном состоянии реестры и базы (банки) данных, входящих в единую информационную систему Министерства внутренних дел Украины, в частности:
"Обратите внимание: полиция имеет право наполнять базу исключительно в отношении лиц, совершивших административное правонарушение по делам, подследственным исключительно полиции. Вместе с тем, полномочия осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 210, 210-1 и 211 КУоАП, принадлежит исключительно в компетенцию ТЦК та СП", - подчеркнул Крекотень.
Следовательно, полиция не имеет законных полномочий вносить в ИПС "АРМОР" информацию о лицах, совершивших административные правонарушения, по упомянутым статьям.
"Если вам стало известно о несении в отношении вас сведений в ИПС "АРМОР" по этим статьям, то следует обратиться в Нацполицию с заявлением об изъятии такой информации", - говорит адвокат.
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