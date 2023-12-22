Имеет ли право полиция вносить в свои базы данные о мужчинах, которые уклоняются от мобилизации

Имеет ли право полиция вносить данные о нарушителях в свои базы

Лица, уклоняющиеся от мобилизации и нарушающие военную подготовку, совершают административное нарушение по статьям 210, 210-1 КУоАП.

"Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины", - говорит юрист.

"АРМОР" (Автоматизированное Рабочее Место Оперативного Рабочего) - это интегрированная информационно-поисковая система Министерства внутренних дел Украины.

В соответствии с частью 1 статьи 25 Закона "О национальной полиции" правоохранители осуществляют информационно-аналитическую деятельность исключительно для реализации своих полномочий, определенных законом.

Полиция средствами информационно-коммуникационной системы наполняет и поддерживает в актуальном состоянии реестры и базы (банки) данных, входящих в единую информационную систему Министерства внутренних дел Украины, в частности:

розыска подозреваемых, обвиняемых (подсудимых) лиц, уклоняющихся от отбывания наказания или приговора суда (п. 3)

розыска лиц, пропавших без вести (п. 4)

лиц, совершивших административные правонарушения, производства по делам по которым осуществляется полицией (п. 8)

"Обратите внимание: полиция имеет право наполнять базу исключительно в отношении лиц, совершивших административное правонарушение по делам, подследственным исключительно полиции. Вместе с тем, полномочия осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 210, 210-1 и 211 КУоАП, принадлежит исключительно в компетенцию ТЦК та СП", - подчеркнул Крекотень.

Следовательно, полиция не имеет законных полномочий вносить в ИПС "АРМОР" информацию о лицах, совершивших административные правонарушения, по упомянутым статьям.

"Если вам стало известно о несении в отношении вас сведений в ИПС "АРМОР" по этим статьям, то следует обратиться в Нацполицию с заявлением об изъятии такой информации", - говорит адвокат.