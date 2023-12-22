RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Имеет ли право полиция вносить в свои базы данные о мужчинах, которые уклоняются от мобилизации

Законно ли, когда полиция вносит данные об "уклонистах" в свои базы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Мобилизация в Украине не прекращается с 24 февраля 2022 года. Нередко работникам ТЦК помогает полиция, в частности, сведения о нарушителях вносит в свою базу "АРМОР". Но законны ли такие действия?

Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Владимира Крекотня в Instagram.

Имеет ли право полиция вносить данные о нарушителях в свои базы

Лица, уклоняющиеся от мобилизации и нарушающие военную подготовку, совершают административное нарушение по статьям 210, 210-1 КУоАП.

"Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины", - говорит юрист.

"АРМОР" (Автоматизированное Рабочее Место Оперативного Рабочего) - это интегрированная информационно-поисковая система Министерства внутренних дел Украины.

В соответствии с частью 1 статьи 25 Закона "О национальной полиции" правоохранители осуществляют информационно-аналитическую деятельность исключительно для реализации своих полномочий, определенных законом.

Полиция средствами информационно-коммуникационной системы наполняет и поддерживает в актуальном состоянии реестры и базы (банки) данных, входящих в единую информационную систему Министерства внутренних дел Украины, в частности:

  • розыска подозреваемых, обвиняемых (подсудимых) лиц, уклоняющихся от отбывания наказания или приговора суда (п. 3)
  • розыска лиц, пропавших без вести (п. 4)
  • лиц, совершивших административные правонарушения, производства по делам по которым осуществляется полицией (п. 8)

"Обратите внимание: полиция имеет право наполнять базу исключительно в отношении лиц, совершивших административное правонарушение по делам, подследственным исключительно полиции. Вместе с тем, полномочия осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 210, 210-1 и 211 КУоАП, принадлежит исключительно в компетенцию ТЦК та СП", - подчеркнул Крекотень.

Следовательно, полиция не имеет законных полномочий вносить в ИПС "АРМОР" информацию о лицах, совершивших административные правонарушения, по упомянутым статьям.

"Если вам стало известно о несении в отношении вас сведений в ИПС "АРМОР" по этим статьям, то следует обратиться в Нацполицию с заявлением об изъятии такой информации", - говорит адвокат.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
повісткиполицияМобилизация в Украине