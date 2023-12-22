Чи має право поліція вносити у свої бази дані про чоловіків, які ухиляються від мобілізації

Чи має право поліція вносити дані про порушників у свої бази

Особи, які ухиляються від мобілізації та порушують військову підготовку - вчиняють адміністративне порушення за статтями 210, 210-1 КУпАП.

"Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України", - каже юрист.

"АРМОР" (Автоматизоване Робоче Місце Оперативного Робітника) - це інтегрована інформаційно-пошукова система Міністерства внутрішніх справ України.

Відповідно до частини 1 статті 25 Закону України "Про національну поліцію" правоохоронці здійснюють інформаційно-аналітичну діяльність виключно для реалізації своїх повноважень, визначених законом.

Поліція засобами інформаційно-комунікаційної системи наповнює та підтримує в актуальному стані реєстри та бази (банки) даних, що входять до єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, зокрема, стосовно:

розшуку підозрюваних, обвинувачених (підсудних) осіб, які ухиляються від відбування покарання або вироку суду (п. 3)

розшуку осіб, зниклих безвісти (п. 4)

осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, провадження у справах за якими здійснюється поліцією (п. 8)

"Зверніть увагу: поліція має право наповнювати базу виключно щодо осіб, які скоїли адміністративне правопорушення у справах, що підслідні виключно поліції. Разом з тим, повноваження здійснювати провадження у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 та 211 КУпАП належить виключно до компетенції ТЦК та СП", - наголосив Крекотень.

Отже, поліція не має законних повноважень вносити до ІПС "АРМОР" інформацію щодо осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, за згаданими статтями.

"Якщо вам стало відомо про несення щодо вас відомостей до ІПС "АРМОР" за цими статтями, то варто звернутися до Нацполіції із заявою про вилучення такої інформації", - каже адвокат.