Позволит ли новый закон выпускать мужчин за границу для сопровождения родственников с инвалидностью

Смогут ли мужчины выезжать за границу, сопровождая людей с инвалидностью

"Во-первых, надо понимать, что сам законопроект не отменяет такую возможность, он вообще не регулирует вопрос пересечения границы человеком в сопровождении своих близких родственников. Но при этом надо понимать, что действующее законодательство содержит зеркальные нормы", - говорит адвокат.

Он объясняет, что закон о мобилизации и военной подготовке освобождает от призыва мужчину, у которого есть жена или родители с I или II группой инвалидностью, и постановление Кабмина тоже содержит норму о том, что жена может пересечь границу в сопровождении своего мужа.

"Но если отсрочка будет отменена, то по всей вероятности, что и Кабмин может внести изменение в свое постановление и отменить такую возможность. Но это лишь возможность", - добавляет Крекотень.

Добавим также, что Верховная рада приняла в первом чтении новый законопроект об усилении мобилизации. 243 народных депутата поддержали проект закона, 12 - против и воздержались - 45.

Напомним, что это уже второй законопроект, который был подан в ВР этой зимой. По прогнозам экспертов, скорее всего, его примут в том виде, в каком он находится сейчас.