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Чи дозволить новий закон випускати чоловіків за кордон для супроводу родичів з інвалідністю

Чи зможуть чоловіки виїжджати за кордоном, супроводжуючи родичів з інвалідністю (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Чинне законодавство, яке регулює норми мобілізації, дозволяє чоловікам призовного віку перетинати кордон, якщо вони супроводжують дружину або батьків, які мають І чи ІІ групу інвалідності. Але чи залишиться це право після прийняття нового закону?

Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Володимира Крекотня в Instagram.

Чи зможуть чоловіки виїжджати за кордон, супроводжуючи людей з інвалідністю

"По-перше, треба розуміти, що сам законопроект не скасовує такої можливості, він взагалі не регулює питання перетину кордону людиною у супроводі своїм близьких родичів. Але при цьому треба розуміти, що чинне законодавство містить дзеркальні норми", - каже адвокат.

Він пояснює, що закон про мобілізацію та військову підготовку звільняє від призову чоловіка, у якого є дружина чи батьки з І чи ІІ групою інвалідністю, і постанова Кабміну також містить норму про те, що дружина може перетнути кордон у супроводі свого чоловіка.

"Але якщо відстрочка буде скасована, то цілком ймовірно, що і Кабмін може внести зміну до своєї постанови та скасувати таку можливість. Але це лише можливість", - додає Крекотень. 

Додамо також, що Верховна рада схвалила у першому читанні новий законопроект щодо посилення мобілізації. 243 народних депутатів підтримали проект закону, 12 - проти і утримались - 45.

Нагадаємо, що це вже другий законопроект, який подали до ВР цієї зими. За прогнозами експертів, скоріш за все, його приймуть у тому вигляді, у якому він перебуває зараз.

 

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Мобілізація в Україні